Aeronave interceptada foi encontrada sem tripulantes ao fazer um pouso forçado - Reprodução/FAB

Aeronave interceptada foi encontrada sem tripulantes ao fazer um pouso forçado Reprodução/FAB

Publicado 31/07/2026 18:31

Um avião monomotor de pequeno porte foi interceptada pela Força Aérea Brasileira (FAB) na manhã desta sexta-feira (31). Ela vinha do sul da Bolívia e foi avistada ao sobrevoar o território nacional.

Sem plano de voo, sem contato com os órgãos de controle de tráfego e com matrícula não identificada, o avião foi classificado como suspeito. A ação utilizou dois caças A-29 Super Tucano e teve o auxílio da Polícia Federal e a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul.



Devido à falta de colaboração do piloto suspeito, que descumpriu as ordens dadas pelos pilotos da FAB, um dos caças efetuou um disparo contra a aeronave. A medida tinha como objetivo de causar danos, mas sem derrubar o avião, e impedir a continuidade do voo, conforme previsto no Decreto nº 5.144/2004.



A aeronave interceptada realizou um pouso forçado em uma pista de terra, a cerca de 200 km ao norte de Campo Grande (MS). Um helicóptero da PM foi enviado ao local, mas o avião foi encontrado abandonado, sem nenhum tripulante.



* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna