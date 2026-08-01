Hertz Dias é o candidato - Reprodução

Hertz Dias é o candidatoReprodução

Publicado 01/08/2026 12:33

Um ataque cibernético atingiu três líderes petistas baianos na madrugada deste sábado, 1º, dia em que ocorre a convenção da Federação Brasil da Esperança, coalizão entre PT, PCdoB e PV, na Bahia. Os perfis atingidos foram do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do senador Jaques Wagner (PT) e do ex-ministro Rui Costa (PT).

A convenção deste sábado ocorre em Salvador, com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ato oficializará as candidaturas de Jerônimo, que deve se lançar a reeleição pelo governo do Estado, e de Jaques e Rui Costa, que disputarão o Senado.

Segundo a Federação, as três contas no Instagram receberam um volume massivo de seguidores de origem asiática. Em cerca de cinco horas, os perfis receberam 70 mil seguidores.

Para tentar conter o volume abrupto, as contas dos três foram fechadas. A Federação também disse ter registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil da Bahia para identificar os responsáveis.

"Para a Federação, a coincidência não é acidental. A ofensiva tem dupla finalidade. Primeiro, fabricar um fato político com a narrativa falsa de que os candidatos da Federação compram seguidores. Segundo, induzir a Meta a erro para provocar a suspensão dos perfis em pleno período eleitoral, já que o ganho artificial de seguidores viola as políticas de uso da plataforma", disse a coalizão em nota.