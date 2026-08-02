União de Lula (PT) e Alckmin (PSB) visa repetir o feito das eleições de 2022 - Reprodução/Partido dos Trabalhadores

União de Lula (PT) e Alckmin (PSB) visa repetir o feito das eleições de 2022Reprodução/Partido dos Trabalhadores

Publicado 02/08/2026 10:57



O Partido dos Trabalhadores oficializou a candidatura de Lula (PT) , neste domingo (2), à Presidência da República nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante no Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo.

Aos 80 anos, Lula já foi eleito em 2002, 2006 e 2022. Caso conquiste o quarto mandato, ele será o segundo presidente com mais anos em atuação, com 16 anos no poder, somente atrás de Getúlio Vargas, com 18 anos.

A candidatura de Alckmin como vice foi anunciada na última quinta-feira (29), durante a convenção do Partido Socialista Brasileiro em Brasília.

A campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto e o principal nome da direita em disputa é do senador Flávio Bolsonaro (PL), que busca renovar o espólio político de Jair Bolsonaro.

*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

