União de Lula (PT) e Alckmin (PSB) visa repetir o feito das eleições de 2022Reprodução/Partido dos Trabalhadores
PT oficializa candidatura de Lula para a Presidência da República
Atual vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) se mantém na chapa para as eleições de 2026
O Partido dos Trabalhadores oficializou a candidatura de Lula (PT), neste domingo (2), à Presidência da República nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante no Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo.
A chapa será composta novamente pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). A oficialização no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi confirmada durante o evento pelo presidente do PT, Edinho Silva.
Aos 80 anos, Lula já foi eleito em 2002, 2006 e 2022. Caso conquiste o quarto mandato, ele será o segundo presidente com mais anos em atuação, com 16 anos no poder, somente atrás de Getúlio Vargas, com 18 anos.
A candidatura de Alckmin como vice foi anunciada na última quinta-feira (29), durante a convenção do Partido Socialista Brasileiro em Brasília.
A campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto e o principal nome da direita em disputa é do senador Flávio Bolsonaro (PL), que busca renovar o espólio político de Jair Bolsonaro.
*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna
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