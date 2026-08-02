Michelle Bolsonaro (PL) faltou conferência de Celina Leão (PP) por quadro de enxaqueca persistente - Reprodução

Michelle Bolsonaro (PL) faltou conferência de Celina Leão (PP) por quadro de enxaqueca persistenteReprodução

Publicado 02/08/2026 11:40

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não participa da convenção do PP que oficializa a candidatura à reeleição da governadora do Distrito Federal, Celina Leão, realizada neste domingo, 2, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O vice da chapa será Gustavo Rocha (Republicanos), que foi ministro dos Direitos Humanos no governo Michel Temer. Michelle informou pelas redes sociais ainda no sábado, 1º, que foi internada para realizar exames e investigar um quadro de enxaqueca persistente que dura mais de dez dias.

No palco montado desde as primeiras horas da manhã, discursaram dezenas de candidatos a deputado distrital e federal de legendas da coligação. Também estão presentes a candidata a uma das duas vagas ao Senado pelo DF, a atual deputada federal Bia Kicis (PL), e a senadora Damares Alves (Republicanos), além da candidata do Democracia Cristã à Presidência da República, a advogada Clariana Brandão, que foi lançada pela sigla após desistência do ex-ministro Joaquim Barbosa.

Celina foi vice de Ibaneis Rocha (MDB), eleito pela primeira vez em 2018. Ela foi empossada governadora em março, após a renúncia de Ibaneis, que pretendia concorrer ao Senado, mas desistiu da disputa. O ex-governador se viu no centro do escândalo do Banco Master, em meio à investigação que apura a tentativa de compra do banco de Daniel Vorcaro pelo Banco de Brasília (BRB), durante o mandato do ex-governador, que acarretou em prejuízo bilionário para a entidade regional.