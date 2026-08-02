Apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 20h de terça-feira - Divulgação

Apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 20h de terça-feiraDivulgação

Publicado 02/08/2026 18:28

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.039 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 2. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 135 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, 4.



As dezenas sorteadas foram: 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58.

- 86 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.932,28 cada;

- 6.632 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.028,31 cada.



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.