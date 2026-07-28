Senador Cleitinho Azevedo tem mais de 40% das intenções de voto em todas as simulações de 2º turno - Reprodução

Senador Cleitinho Azevedo tem mais de 40% das intenções de voto em todas as simulações de 2º turnoReprodução

Publicado 28/07/2026 07:49





O senador lidera as intenções de voto em todos os cenários de primeiro turno e venceria seus adversários em um eventual segundo turno, aponta o levantamento.



Contra Alexandre Kalil, Cleitinho venceria por 44% a 29% dos votos. Em uma disputa contra Patrus Ananias, do PT, o senador do Republicanos vence por 46% a 31% dos votos. Já contra o governador Mateus Simões (PSD), Cleitinho tem vantagem de 46% contra 15%.



Simões está em empate técnico na simulação de segundo turno contra Alexandre Kalil. O governador tem 30% das intenções de voto e o ex-prefeito da capital mineira, 29%. Simões também empata com Patrus Ananias. Nesse caso, ambos registram 30% na sondagem de segundo turno.



Senado Pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral de Minas Gerais aponta que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) segue na liderança dos cenários de primeiro e de segundo turno na corrida pelo governo estadual.O senador lidera as intenções de voto em todos os cenários de primeiro turno e venceria seus adversários em um eventual segundo turno, aponta o levantamento.Contra Alexandre Kalil, Cleitinho venceria por 44% a 29% dos votos. Em uma disputa contra Patrus Ananias, do PT, o senador do Republicanos vence por 46% a 31% dos votos. Já contra o governador Mateus Simões (PSD), Cleitinho tem vantagem de 46% contra 15%.Simões está em empate técnico na simulação de segundo turno contra Alexandre Kalil. O governador tem 30% das intenções de voto e o ex-prefeito da capital mineira, 29%. Simões também empata com Patrus Ananias. Nesse caso, ambos registram 30% na sondagem de segundo turno.

Os nomes de Marília Campos (PT) e Aécio Neves (PSDB) despontam na disputa pelas duas vagas de senador. Marília lidera as intenções de voto, enquanto Aécio registrou o segundo melhor desempenho nos cenários em que foi avaliado.



A Genial/Quaest realizou 1.482 entrevistas a domicílio com eleitores de Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-03490/2026.