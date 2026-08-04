Caiado disse que candidatura de Flávio Bolsonaro foi comprometida por escândalosReprodução / O Antagonista
Escândalos de Flávio levaram partidos a recuar de coligação, diz Caiado
Ironizando convenção, ex-governador de Goiás afirmou que filho de Bolsonaro 'perdeu para o argentino e perdeu para o avatar'
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Depois de desistência, Cleitinho volta a pedir para ser candidato em MG
Durante convenção do Republicanos, presidente do partido disse que senador 'ora pensa uma coisa, e cinco minutos depois pensa outra'
Republicanos declara neutralidade e não apoiará Flávio Bolsonaro
Decisão frustra pré-candidato, que buscava ampliar tempo de TV e desejava indicação de filiada do partido como vice na chapa
Greve nos trens afeta 1 milhão de passageiros em São Paulo
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Fraudes do INSS: Nova fase de operação mira senador Weverton Rocha
Ação da PF também cumpre mandados de busca e apreensão contra o advogado Willer Tomaz, suspeito de lavar dinheiro para o parlamentar
Avante oficializa candidatura de Augusto Cury à Presidência
Convenção contou com a presença de Tarcísio de Freitas e do funkeiro MC Doca, que cantou 'Eu só quero é ser feliz'
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