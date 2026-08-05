Presidente do Solidariedade, Paulinho da Força já havia adiantado a neutralidade em 24 de julho - Redes sociais / Reprodução

Presidente do Solidariedade, Paulinho da Força já havia adiantado a neutralidade em 24 de julhoRedes sociais / Reprodução

Publicado 05/08/2026 17:06

A Federação Renovação Solidária, formada pelas siglas Solidariedade e Partido Renovação Democrática (PRD), oficializou nesta quarta-feira, 5, a adoção da neutralidade na disputa presidencial para dar autonomia aos diretórios estaduais . Em nota, a direção nacional afirmou que a medida busca preservar a independência da federação diante do cenário de polarização política e permitir que cada liderança tome sua própria decisão.