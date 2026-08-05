Augusto Cury afirmou que confiará a Júlio Delgado a condução das negociações de três reformas - Divulgação/Avante

Augusto Cury afirmou que confiará a Júlio Delgado a condução das negociações de três reformasDivulgação/Avante

Publicado 05/08/2026 21:04

"Tenho a honra de anunciar Júlio Delgado como meu companheiro de chapa à disputa presidencial. Deputado federal por seis mandatos, um parlamentar exemplar e um mineiro muito querido, que construiu sua trajetória no alto clero do Congresso Nacional, sempre protagonista, com reputação ilibada, combativo na defesa da ética pública e contra a corrupção", disse Cury na carta.Cury afirmou que confiará a Delgado a condução das negociações de três reformas. O primeiro projeto é a mudança do regime presidencialista para o semipresidencialista."Exceto os EUA, praticamente nenhuma democracia se desenvolveu concentrando poderes em um presidente, como no Brasil", afirmou o candidato. Ele defende a escolha de um primeiro-ministro pela maioria dos parlamentares. Este cargo ficaria responsável pela administração pública, enquanto o presidente fica com a "condução estratégica da política interna e externa" e no comando das Forças Armadas."Se o primeiro ministro for corrupto ou ineficiente, o congresso o destitui sem traumas nacionais! Será a era de ouro da gestão pública!", defende Cury.A segunda reforma seria no Supremo Tribunal Federal (STF). O mandato passaria a ser de oito anos. Os ministros precisariam ter ao menos 50 anos e não poderiam estar filiados a partidos nos cinco anos anteriores à indicação. A Corte seria reduzida a nove integrantes: seis magistrados de carreira, dois membros do Ministério Público e um advogado. Um terço das vagas seria reservado a mulheres.Cury propõe a criação de um "superministro". A pasta das Relações Exteriores se transformaria em uma Secretaria de Estado, nos moldes dos Estados Unidos. O novo cargo teria poder para reformular embaixadas e atuar na mediação de conflitos internacionais."Vender o Brasil ‘grande’, como supermercado do mundo com alto valor agregado, e não como fazenda do mundo, não vender terras raras in natura, mas ‘vender’ fábricas no Brasil para processa-las!", diz a carta.No texto, Augusto Cury afirma que recebeu aval do presidente do partido, Luís Tibé, para fazer um "pacto nacional" em torno de seu projeto para o governo."Bem vindos a Era de Ouro da gestão pública, a era de ouro da harmonia dos Três Poderes, a Era de Ouro do Brasil no tabuleiro das nações. O Brasil nunca mais será o mesmo", finaliza Augusto Cury.A candidatura do escritor foi oficializada na última segunda-feira, 3, na convenção do Avante na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).