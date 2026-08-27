Julgamento sobre 'uberização' no STF foi suspenso em 1° de outubro de 2025Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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