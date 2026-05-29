Ação relatada por Fachin atinge somente as relações de trabalho intermediadas por aplicativosCarlos Alves Moura
No STF, Fachin pauta julgamento da 'uberização' para 24 de junho
Análise sobre relações trabalhistas em plataformas digitais deve definir entendimento da Corte sobre atuação de motoristas e entregadores por aplicativos
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Fies: convocação para vagas remanescentes termina nesta sexta-feira
Pré-selecionado deve validar na faculdade informações declaradas
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Instituição terá como foco valorizar culturas tradicionais e deve atender até 2,8 mil estudantes em quatro anos
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Suspeito, de 25 anos, estava embriagado e afirmou ter sido convidado por uma mulher para entrar em um veículo antes do episódio
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