Suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil - Reprodução / Redes sociais

Suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia CivilReprodução / Redes sociais

Publicado 29/05/2026 09:22 | Atualizado 29/05/2026 09:39

Um homem de 25 anos, sem roupas, foi gravado danificando um carro em Montes Claros, Minas Gerais. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (25), mas o vídeo viralizou nas redes na quarta-feira (27). O suspeito foi preso.

Your browser does not support the video tag.

Nas imagens, o homem aparece pulando sobre um Toyota Corolla estacionado, enquanto pessoas observam a cena. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após uma denúncia de que um homem estaria danificando o veículo.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o suspeito com sinais de embriaguez, desorientado e com fala desconexa. Ele relatou aos policiais que uma mulher o convidou para "namorar" dentro do carro, mas acabou sendo retirado do veículo sem as roupas. A mulher teria deixado o local dirigindo o automóvel.

O homem disse que pensou que o carro fosse o da mulher e, por isso, teria causado os danos. Ele informou que trabalha em uma obra e está hospedado em um hotel da cidade.

O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.