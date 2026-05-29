Suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia CivilReprodução / Redes sociais
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Suspeito, de 25 anos, estava embriagado e afirmou ter sido convidado por uma mulher para entrar em um veículo antes do episódio
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Fintech ligada ao PCC movimentou R$ 1 bi em dinheiro vivo
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Ministros validaram mudanças feitas em 2021 na legislação
Promotor de Justiça já havia feito alerta sobre risco da soberania do Brasil
Em entrevista à Rádio Nacional em março, Lincoln Gakiya disse que ato dos EUA de classificar PCC e CV como organizações terroristas ameaça a segurança do país
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