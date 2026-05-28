Ministros do STF confirmaram a alteração que deixou de prever a modalidade culposa para atos de improbidadeMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Improbidade só deve ser punida se houver intenção do agente, diz STF
Ministros validaram mudanças feitas em 2021 na legislação
Improbidade só deve ser punida se houver intenção do agente, diz STF
Ministros validaram mudanças feitas em 2021 na legislação
Promotor de Justiça já havia feito alerta sobre risco da soberania do Brasil
Em entrevista à Rádio Nacional em março, Lincoln Gakiya disse que ato dos EUA de classificar PCC e CV como organizações terroristas ameaça a segurança do país
Flávio Bolsonaro comemora após EUA listarem CV e PCC como grupos terroristas: 'Grande dia'
Frase do senador faz referência à fala do seu pai quando o ex-deputado Jean Wyllys anunciou que deixaria o Brasil
EUA vai classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas
Decisão foi tomada um dia após reunião entre o secretário de Estado americano e Flávio Bolsonaro
Lula diz estar 'chateado' com evasão de alunos do ProUni por dificuldades financeiras
Presidente aproveitou evento sobre ensino superior para cobrar ações do governo
Homem mata ex-mulher e se joga de prédio para fugir da polícia
Caso eleva o número de feminicídios no Rio Grande do Sul para 36
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.