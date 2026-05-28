Brigadistas socorreram o suspeito após a queda do prédio - Brigada Militar / Divulgação

Brigadistas socorreram o suspeito após a queda do prédioBrigada Militar / Divulgação

Publicado 28/05/2026 19:13

Rio - Uma jovem de 19 anos foi morta pelo ex-companheiro, de 24, na madrugada desta quinta-feira (27). Durante a tentativa de fuga, ele se jogou de um prédio. O crime aconteceu na cidade gaúcha de Bagé, — o 36° feminicídio cometido no estado em 2026.

Maria Luiza Saraiva Gastesi voltava para casa, na Rua Doutor Veríssimo, quando se deparou com o ex-companheiro. O homem, cuja identidade não foi revelada, matou a vítima a facadas.

Vizinhos ouviram gritos e acionaram a Brigada Militar. Os policiais chegaram ao local e encontraram o corpo da jovem sem vida no chão. O suspeito tentou escapar pelos telhados das residências vizinhas.

O fugitivo ficou ferido no ataque e deixou um rastro de sangue. Os policiais militares seguiram os vestígios e o localizaram em um edifício próximo. Ao ser abordado, o homem usou novamente sua faca para ameaçar os agentes. Sem saída, jogou-se do quarto andar do prédio.

O suspeito foi preso e socorrido pelos brigadianos. De acordo com a delegada Lisandra Cabrera, o homem se encontra na Santa Casa de Bagé e precisou passar por procedimento cirúrgico.

Segundo informações da Polícia Civil, Maria Luiza e o ex-companheiro teriam morado juntos por um ano e já estavam separados há um mês. Investigações iniciais apontam que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.