Brigadistas socorreram o suspeito após a queda do prédioBrigada Militar / Divulgação
Homem mata ex-mulher e se joga de prédio para fugir da polícia
Caso eleva o número de feminicídios no Rio Grande do Sul para 36
Homem mata ex-mulher e se joga de prédio para fugir da polícia
Caso eleva o número de feminicídios no Rio Grande do Sul para 36
Zanin dá 15 dias para defesa prévia de acusados de venda de decisões do STJ
Ministro do STF manteve medidas contra investigados e prorrogou apurações
Mulher resgatada após mais de 40 horas no mar recebe alta: 'Continuem orando pelo meu colega'
Bruna Damaris ficou desaparecida após passeio de moto aquática com um amigo
AGU insiste em ação para encerrar processos bilionários derivados da 'tese do século'
Em 2017, Supremo excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins e determinou a devolução de valores cobrados indevidamente dos contribuintes
Gilmar Mendes pede vista e suspende julgamento sobre Lei da Ficha Limpa
Placar está em 2 votos a 0 contra alterações
Alcolumbre encaminha ao Senado projeto alternativo da oposição à PEC 6x1
Texto focado em hora trabalhada estabelece modelo flexível para empregadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.