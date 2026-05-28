Com o pedido de vista por Gilmar Mendes, STF não tem data para retomar o julgamentoDivulgação - Foto: Carlos Moura
Gilmar Mendes pede vista e suspende julgamento sobre Lei da Ficha Limpa
Placar está em 2 votos a 0 contra alterações
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