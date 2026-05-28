Luiz Marinho falou em coletiva sobre o resultado do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)Tirzah Braz / MTE Divulgação do CAGED
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