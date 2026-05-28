São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados que mais criaram vagas de empregoSMTE/Divulgação
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Foram abertos 85.888 postos de trabalho
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Superávit primário do Governo Central fica em R$ 25,2 bilhões em abril
Em termos reais, houve aumento de 32,7% no resultado do mês