São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados que mais criaram vagas de emprego - SMTE/Divulgação

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados que mais criaram vagas de empregoSMTE/Divulgação

Publicado 28/05/2026 15:42 | Atualizado 28/05/2026 19:08

Três dos cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos em abril, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado geral, de 85.888 postos de trabalho, veio abaixo do piso da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para uma abertura líquida de 130 mil vagas, com mediana positiva de 211 100 vagas e teto de criação de 283.507 vagas.

Registraram saldos positivos: serviços, que abriu 69.601 vagas, construção, com 23.525, e indústria, com 9.256. Registraram saldo negativo o comércio, que fechou 8.114 vagas e a agropecuária, que fechou 8.378 vagas.

Unidades da Federação

Em abril de 2026, foram registrados saldos positivos em 24 das 27 unidades da Federação, com destaque para São Paulo (que criou 20.202 vagas), Rio de Janeiro (+11.741) e Minas Gerais (+8.991). Os Estados com desempenho negativo foram Alagoas (que fechou 1 505 vagas), Rio Grande do Sul (-1.396) e Rio Grande do Norte (-1 396).

O salário médio real de admissão em abril foi de R$ 2.386,56, uma leve ampliação em relação a março de 2026 (R$ 2.369,88) - variação positiva de R$ 16,68 (0,7%). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o aumento foi de R$ 42,21 (1,8%).