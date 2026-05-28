Subsídio vai reduzir o impacto do reajuste da gasolina para o consumidorMarcelo Camargo / Agência Brasil
Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina para as refinarias
Para o consumidor final, a alta será de R$ 0,03 por litro
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