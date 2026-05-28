Governo do Distrito Federal é o principal acionista do BRBJoédson Alves/Agência Brasil
BRB muda regras e permite aportes parciais para aumento de capital
Quem já é acionista tem preferência na compra de ações até 3 de junho
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Índice recuou em relação ao mesmo período do ano passado
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