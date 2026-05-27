Quem não enviar a declaração no prazo pagará multa de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valorRafa Neddermeyer/Agência Brasil
A dois dias do fim do prazo, 7,7 milhões não enviaram declaração do IR
Receita recebeu 36,3 milhões de documentos desde o início da entrega
A dois dias do fim do prazo, 7,7 milhões não enviaram declaração do IR
Receita recebeu 36,3 milhões de documentos desde o início da entrega
Quais os produtos mais falsificados do País? Veja ranking
Falsificação, contrabando, pirataria e sonegação fiscal, provocaram prejuízo recorde de R$ 514 bilhões ao Brasil em 2025
Dólar sobe 0,67% e fecha a R$ 5,06 com tombo do petróleo
Queda nos preços do combustível é fruto dos sinais de avanço nas negociações entre EUA e Irã
TCU identifica falha em benefícios do Bolsa Família
Cadastrados não localizados seguem recebendo pagamentos automáticos
Reestruturação dos Correios é alvo de alerta do TCU
Corte de Contas diz não houve análise da capacidade de pagamento da estatal para fins de concessão de garantia da União e operação de crédito no valor de R$ 12 bilhões
Gastos de turistas estrangeiros no Brasil sobem mais de 9%
Dados do Banco Central são referentes aos quatro primeiros meses de 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.