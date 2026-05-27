Fed aponta que consumo mundial de petróleo e gás natural possivelmente precisará cair caso Ormuz não seja reabertoReprodução
Petróleo fecha em queda com otimismo para acordo entre EUA e Irã
Teerã diz ter em mãos documento que rascunha entendimento com o país norte-americano, prevendo a reabertura de Ormuz; Casa Branca nega autenticidade
TCU identifica falha em benefícios do Bolsa Família
Cadastrados não localizados seguem recebendo pagamentos automáticos
Reestruturação dos Correios é alvo de alerta do TCU
Corte de Contas diz não houve análise da capacidade de pagamento da estatal para fins de concessão de garantia da União e operação de crédito no valor de R$ 12 bilhões
Gastos de turistas estrangeiros no Brasil sobem mais de 9%
Dados do Banco Central são referentes aos quatro primeiros meses de 2026
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Durigan diz que eventual liquidação do BRB causaria rombo de R$ 17 bi ao FGC
Governo propôs um empréstimo de R$ 5 bi para fornecer recursos ao banco
Plataforma de e-commerce e Sebrae expandem capacitação para pequenos negócios
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