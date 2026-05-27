Entre as propostas, a CVM indica o aproveitamento de candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado Reprodução
- Força-Tarefa do Colegiado;
- Força-Tarefa Transversal de Apoio;
- Mutirão de Termos de Compromisso;
- Alocação estratégica de candidatos nomeados;
- Aproveitamento de 50 inspetores federais do cadastro de reserva;
- Aproveitamento de candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU);
- Contratação temporária de servidores do CPNU para atividades-meio;
- Alocação de 16 novos cargos em comissão para fortalecimento do Colegiado;
- Política de valorização e retenção de servidores;
- Consultoria especializada para redesenho organizacional e otimização de fluxos;
- Reforço de infraestrutura computacional, nuvem segura e capacidade de processamento;
- Plataforma integrada de dados e inteligência supervisora;
- Aquisição de ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa e analítica para julgamento e Instrução;
- Programa intensivo de capacitação em tecnologia, dados e IA;
- Instrumentos tecnológicos de apoio direto ao enfrentamento do estoque;
- Sistema de processamento de informações oriundas de Acordos de Cooperação Técnica;
- Internalização de sistemas hoje executados por entidades autorreguladoras;
- Programa de detecção de abuso de mercado com IA, machine learning e análise de redes;
- Prerrogativas para bloquear sites e pagamentos associados a ofertas e intermediação irregulares;
- Ampliação do alcance da supervisão da indústria de fundos;
- Rotinas sistemáticas de auditoria e verificação de lastro em FIDCs e fundos de cota única.
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