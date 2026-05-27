Confiança cresceu, sobretudo, entre empresários das grandes indústriasDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Número de setores industriais que se dizem confiantes passou de 1 para 6, revela CNI
Dados do Icei sugerem que apesar da melhora na avaliação, as expectativas para o desempenho das empresas seguem baixas
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