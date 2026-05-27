Confiança cresceu, sobretudo, entre empresários das grandes indústrias - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Confiança cresceu, sobretudo, entre empresários das grandes indústriasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/05/2026 16:06

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou nesta quarta-feira, 27, que o número de setores industriais confiantes passou de um para seis em maio. Os dados são dos resultados setoriais do Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei).

O resultado reverte o quadro de pessimismo recorde entre os segmentos observado em abril, quando industriais de 28 dos 29 setores analisados demonstravam falta de confiança - cenário que não se via desde a pandemia de covid-19.

"Os empresários ainda têm uma avaliação bastante negativa do desempenho das empresas e da economia, enquanto as expectativas para os próximos meses continuam moderadas. Por isso, ainda é cedo para afirmar que o resultado positivo de maio vai se repetir a ponto de reverter o quadro de desconfiança", avalia Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

No recorte por porte de empresa, o ICEI subiu 1,8 ponto entre as grandes indústrias, 1,7 ponto entre as pequenas indústrias e 1,3 ponto entre as médias. Apesar disso, o índice de todos os portes permanece abaixo da linha de 50 pontos, apontando falta de confiança.

A edição de maio do ICEI Setorial consultou 1.675 empresas - 687 pequenas, 602 médias e 386 grandes - entre 4 e 13 de maio de 2026.