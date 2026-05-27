Érika Kokay disse que ação do governo federal evitou a liquidação do BRBKayo Magalhães/Agência Câmara
Ministro da Fazenda assegurou que não terá um centavo governo federal para salvar BRB, diz deputado
Parlamentar questionou o patrocínio que o banco mantém com o Flamengo, dizendo que o contrato não tem transparência
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