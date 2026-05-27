Existem 41 milhões de dívidas enquadradas nos critérios do programa JoÃ©dson Alves/AgÃªncia Brasil
Novo Desenrola Brasil pode tirar 7,8 milhões de brasileiros da inadimplência, aponta Serasa
Estudo mostra que mais da metade da população adulta do País possui algum tipo de dívida negativada
A dois dias do fim do prazo, 7,7 milhões não enviaram declaração do IR
Receita recebeu 36,3 milhões de documentos desde o início da entrega
Quais os produtos mais falsificados do País? Veja ranking
Falsificação, contrabando, pirataria e sonegação fiscal, provocaram prejuízo recorde de R$ 514 bilhões ao Brasil em 2025
Dólar sobe 0,67% e fecha a R$ 5,06 com tombo do petróleo
Queda nos preços do combustível é fruto dos sinais de avanço nas negociações entre EUA e Irã
TCU identifica falha em benefícios do Bolsa Família
Cadastrados não localizados seguem recebendo pagamentos automáticos
Reestruturação dos Correios é alvo de alerta do TCU
Corte de Contas diz não houve análise da capacidade de pagamento da estatal para fins de concessão de garantia da União e operação de crédito no valor de R$ 12 bilhões
Gastos de turistas estrangeiros no Brasil sobem mais de 9%
Dados do Banco Central são referentes aos quatro primeiros meses de 2026
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