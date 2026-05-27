Somente no mês de abril, os turistas internacionais injetaram R$ 4,19 bilhões na economia brasileiraRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Somente no mês de abril, os turistas internacionais injetaram R$ 4,19 bilhões na economia brasileira, um aumento de 1,2% na comparação com abril de 2025, quando os valores alcançaram R$ 4,14 bilhões.
“Nossa atuação na busca por turistas de outros países tem sido intensa. Mais do que movimentar aeroportos, hotéis e restaurantes, o turismo brasileiro transforma a realidade de milhares de brasileiros e brasileiras”, disse o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.
Nova rota China-Brasil
Em reunião em Xangai, o ministro apresentou propostas de cooperação para ampliar a presença do Brasil nas plataformas da companhia aérea, incluindo a exibição de filmes nacionais nos voos da empresa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.