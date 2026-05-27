Fluxo de turistas estrangeiros se mantém em alta no Rio de Janeiro - Nilo Junior/Divulgação

Fluxo de turistas estrangeiros se mantém em alta no Rio de JaneiroNilo Junior/Divulgação

Publicado 27/05/2026 16:12 | Atualizado 27/05/2026 17:56

Rio - O Rio de Janeiro segue consolidando sua posição como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Ocupando atualmente a segunda posição no ranking nacional, o estado registrou nos quatro primeiros meses de 2026, a chegada de mais de um milhão de turistas estrangeiros (1.065.011) — crescimento de 18,1% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 901.991 desembarques. Os dados são da Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal.

Para a Secretaria Estadual de Turismo, os números refletem o fortalecimento da promoção do destino do Rio de Janeiro no mercado internacional, além da diversidade de atrativos distribuídos pelas 12 regiões turísticas do estado.

A Argentina segue liderando entre os principais emissores de turistas internacionais para o Rio de Janeiro. Foram 412.447 visitantes argentinos entre janeiro e abril, um aumento de 19,16% em comparação ao mesmo período do ano passado. Na sequência aparece o Chile, com 167.178 desembarques e crescimento de 16,16%.

Os Estados Unidos ocupam a terceira posição, com 93.818 chegadas internacionais. Em seguida aparecem Uruguai, com 39.379 visitantes, e França, que registrou 38.465 entradas no estado, representando crescimento de 14,34%.