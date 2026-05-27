Para o serviço de perícia médica, o mutirão do INSS oferece 1.238 vagas para atendimento - INSS/Divulgação

Para o serviço de perícia médica, o mutirão do INSS oferece 1.238 vagas para atendimentoINSS/Divulgação

Publicado 27/05/2026 15:12





As ações têm como principal objetivo a redução do tempo de espera na análise de requerimentos para acesso a benefícios assistenciais e previdenciários, de maneira ágil e humanizada.



Perícia Médica



Serão disponibilizadas, no total, 1.238 avaliações médicas nas agências de Barra da Tijuca, Barra Mansa, Engenheiro Trindade, Itaboraí, Nilo Peçanha, Nilópolis e Três Rios. Ainda existem 160 vagas a serem preenchidas para os atendimentos de perícia neste fim de semana. Para participar dos mutirões, os interessados devem agendar pela Central 135 (de segunda a sábado, das 7h às 22h) ou acessar o aplicativo ou o



Vagas de perícia por unidade



- Barra da Tijuca - 170 vagas; Rio - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza 1.553 vagas de atendimentos em mutirões no Rio de Janeiro. As avaliações sociais e perícias médicas acontecerão no sábado, 30, e domingo, 31. As Agências da Previdência Social (APS) de Avenida Brasil, Bangu, Barra da Tijuca, Barra Mansa, Engenheiro Trindade, Itaboraí, Duque de Caxias, Nilópolis, São Gonçalo e Três Rios receberão os atendimentos no fim de semana.As ações têm como principal objetivo a redução do tempo de espera na análise de requerimentos para acesso a benefícios assistenciais e previdenciários, de maneira ágil e humanizada.Serão disponibilizadas, no total, 1.238 avaliações médicas nas agências de Barra da Tijuca, Barra Mansa, Engenheiro Trindade, Itaboraí, Nilo Peçanha, Nilópolis e Três Rios. Ainda existem 160 vagas a serem preenchidas para os atendimentos de perícia neste fim de semana. Para participar dos mutirões, os interessados devem agendar pela Central 135 (de segunda a sábado, das 7h às 22h) ou acessar o aplicativo ou o site Meu INSS Vagas de perícia por unidade- Barra da Tijuca - 170 vagas;

- Engenheiro Trindade - 215 vagas;

- Itaboraí - 175 vagas;

- Duque de Caxias - 286 vagas;

- Nilópolis - 106 vagas;

- Barra Mansa - 126 vagas;

- Três Rios - 160 vagas.



Avaliações Sociais



As avaliações sociais ocorrerão nas unidades de Avenida Brasil, Barra da Tijuca, Bangu e São Gonçalo. Serão 315 vagas no total.



Vagas de avaliação social por unidade:



- Avenida Brasil - 80 vagas;

- Barra da Tijuca - 45 vagas;

- Bangu - 120 vagas;

- São Gonçalo - 70 vagas.

