Para o serviço de perícia médica, o mutirão do INSS oferece 1.238 vagas para atendimentoINSS/Divulgação
As ações têm como principal objetivo a redução do tempo de espera na análise de requerimentos para acesso a benefícios assistenciais e previdenciários, de maneira ágil e humanizada.
Perícia Médica
Serão disponibilizadas, no total, 1.238 avaliações médicas nas agências de Barra da Tijuca, Barra Mansa, Engenheiro Trindade, Itaboraí, Nilo Peçanha, Nilópolis e Três Rios. Ainda existem 160 vagas a serem preenchidas para os atendimentos de perícia neste fim de semana. Para participar dos mutirões, os interessados devem agendar pela Central 135 (de segunda a sábado, das 7h às 22h) ou acessar o aplicativo ou o site Meu INSS.
Vagas de perícia por unidade
- Barra da Tijuca - 170 vagas;
Avaliações Sociais
As avaliações sociais ocorrerão nas unidades de Avenida Brasil, Barra da Tijuca, Bangu e São Gonçalo. Serão 315 vagas no total.
Vagas de avaliação social por unidade:
- Avenida Brasil - 80 vagas;
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.