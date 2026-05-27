Lula participou da cerimônia de anúncio da retomada dos investimentos da Petrobras no Amazonas - Ricardo Stuckert/PR

Lula participou da cerimônia de anúncio da retomada dos investimentos da Petrobras no AmazonasRicardo Stuckert/PR

Publicado 27/05/2026 13:33 | Atualizado 27/05/2026 13:56

Manaus - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira, 27, que o governo brasileiro vai "tentar recuperar as refinarias" de petróleo privatizadas, mas não vai "comprar pelo preço que eles querem". A declaração foi dada durante cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras no Amazonas.



Lula já estava no fim de seu discurso quando um dos presentes começou a falar com ele, fora do microfone. Pelo que foi possível ouvir na transmissão feita pela EBC, a pessoa gritou: "Lula, volta com a refinaria."



O presidente, então, dirigiu-se à pessoa que fez o pedido e se explicou. "Pois é, querido. Nós já trouxemos de volta a Fafen [Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados] na Bahia, vamos trazer de volta a Fafen em Sergipe. Vamos tentar recuperar as refinarias que eles privatizaram, mas não podemos comprar pelo preço que eles querem. A Petrobras não pode dar dinheiro para as pessoas se não tiver um preço justo. Mas, se depender de nós, eu sonho com muita coisa para a Petrobras", afirmou.



Lula também falou, em tom de brincadeira, que a Petrobras deveria se aliar à Pemex, estatal mexicana de petróleo e gás, para fazer prospecção de petróleo no Golfo do México. Lula fez uma referência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que queria ver se o "companheiro Trump" iria "se meter" no assunto.



Citou que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversou sobre o assunto. "Magda [Chambriard, presidente da Petrobras], vá lá [para o México]. Vamos fazer uma associação com a Pemex e vamos no Golfo do México para ver se o companheiro Trump vai se meter com a Petrobras prospectando", disse Lula, em tom bem humorado.

Margem Equatorial

Lula disse ainda que "falta pouco tempo para a Petrobras anunciar" se há ou não petróleo a ser explorado na Margem Equatorial. "Falta pouco tempo para a Petrobras anunciar se tem ou não o petróleo que a gente pensa que tem. Tudo está feito, temos muita responsabilidade, e temos a vantagem da expertise da Petrobras", afirmou.



E acrescentou: "Se tiver a quantidade de petróleo que a gente imagina que tem, vai ser muito bom para desenvolver a região. Não só o Amapá, mas todos os estados do Norte têm de ser beneficiados."



A declaração foi em entrevista ao telejornal JAM1, da afiliada da Rede Globo no Amazonas, nesta quarta-feira. A conversa foi focada em temas locais e pouco abordou sobre assuntos nacionais



O presidente voltou a falar sobre a BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO) — ele já tocado no assunto na terça-feira, 26. Disse que será a rodovia "ambientalmente mais bem situada da Terra" e que "é importante que Manaus tenha acesso a Porto Velho e integre Roraima, porque não faz sentido as cidades não se comunicarem".



"Estudamos muito a questão ambiental. Não falta mais nada, falta começar a fazer agora. Estamos fazendo PPP parceria público-privada para que a gente não só construa estrada, mas para evitar que aventureiros desmatem a margem da estrada", declarou Lula.



O presidente disse ainda não ter "nada contra" o Rio de Janeiro e São Paulo, mas enfatizou que o governo quer desenvolver as regiões Norte e Nordeste.