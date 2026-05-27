Lula participou da cerimônia de anúncio da retomada dos investimentos da Petrobras no AmazonasRicardo Stuckert/PR
Lula já estava no fim de seu discurso quando um dos presentes começou a falar com ele, fora do microfone. Pelo que foi possível ouvir na transmissão feita pela EBC, a pessoa gritou: "Lula, volta com a refinaria."
O presidente, então, dirigiu-se à pessoa que fez o pedido e se explicou. "Pois é, querido. Nós já trouxemos de volta a Fafen [Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados] na Bahia, vamos trazer de volta a Fafen em Sergipe. Vamos tentar recuperar as refinarias que eles privatizaram, mas não podemos comprar pelo preço que eles querem. A Petrobras não pode dar dinheiro para as pessoas se não tiver um preço justo. Mas, se depender de nós, eu sonho com muita coisa para a Petrobras", afirmou.
Lula também falou, em tom de brincadeira, que a Petrobras deveria se aliar à Pemex, estatal mexicana de petróleo e gás, para fazer prospecção de petróleo no Golfo do México. Lula fez uma referência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que queria ver se o "companheiro Trump" iria "se meter" no assunto.
Citou que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversou sobre o assunto. "Magda [Chambriard, presidente da Petrobras], vá lá [para o México]. Vamos fazer uma associação com a Pemex e vamos no Golfo do México para ver se o companheiro Trump vai se meter com a Petrobras prospectando", disse Lula, em tom bem humorado.
E acrescentou: "Se tiver a quantidade de petróleo que a gente imagina que tem, vai ser muito bom para desenvolver a região. Não só o Amapá, mas todos os estados do Norte têm de ser beneficiados."
A declaração foi em entrevista ao telejornal JAM1, da afiliada da Rede Globo no Amazonas, nesta quarta-feira. A conversa foi focada em temas locais e pouco abordou sobre assuntos nacionais
O presidente voltou a falar sobre a BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO) — ele já tocado no assunto na terça-feira, 26. Disse que será a rodovia "ambientalmente mais bem situada da Terra" e que "é importante que Manaus tenha acesso a Porto Velho e integre Roraima, porque não faz sentido as cidades não se comunicarem".
"Estudamos muito a questão ambiental. Não falta mais nada, falta começar a fazer agora. Estamos fazendo PPP parceria público-privada para que a gente não só construa estrada, mas para evitar que aventureiros desmatem a margem da estrada", declarou Lula.
O presidente disse ainda não ter "nada contra" o Rio de Janeiro e São Paulo, mas enfatizou que o governo quer desenvolver as regiões Norte e Nordeste.
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