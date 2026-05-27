A Dívida Pública Federal externa (DPFe) subiu 1,28%, para R$ 335,88 bilhõesReprodução/redes sociais
Dívida Pública Federal cresce 1,91% em abril ante março, para R$ 8,798 trilhões
Tesouro Nacional divulgou os dados nesta quarta-feira (27)
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Estação Carioca do metrô tem mutirão com quase 5 mil vagas para estágio e jovem aprendiz
Ação acontece nesta quarta e quinta-feira
IPCA-15 sobe 0,62% em maio, puxado por alimentação e energia
Prévia da inflação ficou 0,27 ponto percentual abaixo da taxa de abril, de 0,89%