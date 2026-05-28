Nas administrações estadual e municipal só funcionarão os serviços considerados essenciaisReprodução
Estado e Prefeitura do Rio decretam ponto facultativo após o feriado de Corpus Christi
Medida vale para órgãos da administração pública, com exceção dos serviços essenciais
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Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 678
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Receita recebeu 36,3 milhões de documentos desde o início da entrega
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