Nas administrações estadual e municipal só funcionarão os serviços considerados essenciais - Reprodução

Nas administrações estadual e municipal só funcionarão os serviços considerados essenciaisReprodução

Publicado 28/05/2026 11:20

Rio - O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, e o prefeito da capital, Eduardo Cavaliere, decretaram ponto facultativo para o próximo dia 5 de junho, sexta-feira após o feriado de Corpus Christi. As decisões foram publicadas nos diários oficiais do Estado e do município nesta quinta-feira, 28.

A medida se aplica aos órgãos e entidades da administração, incluindo autarquias e fundações públicas, com atividades não essenciais. Órgãos cujos serviços não há possibilidade de paralisação, em razão da continuidade do atendimento à população, funcionam normalmente.