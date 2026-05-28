Análise do Banco Central mostra elevação dos juros no período de 12 meses - Reprodução

Análise do Banco Central mostra elevação dos juros no período de 12 mesesReprodução

Publicado 28/05/2026 12:12

São Paulo - A taxa média de juros no crédito livre subiu de 48,3% em março para 49,5% em abril, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 28. Em abril de 2025, a taxa era de 45,0%.

O juro médio do crédito livre para pessoas físicas oscilou de 61,5% para 63,0%. A taxa cobrada das empresas subiu de 24,8% em março para 25,3%.

A taxa do cheque especial avançou de 138,9% para 141,1%. A do crédito pessoal total saiu de 54,8% para 57,1%.

Veículos

O juro médio no crédito para aquisição de veículos seguiu em 26,6%. Já a A taxa média no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), oscilou de 33,2% para 33,8%. Em abril de 2025, estava em 31,4%.

O Indicador de Custo de Crédito (ICC) passou de 24,1% para 24,3% O indicador mostra o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque.

Na prática, reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento.

O spread médio em operações de crédito livre subiu de 34,6 pontos porcentuais em março para 35,9 pontos em abril, informou o Banco Central. A métrica representa a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais.