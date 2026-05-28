Análise do Banco Central mostra elevação dos juros no período de 12 mesesReprodução
Juro médio no crédito livre sobe a 49,5% em abril, mostra Banco Central
Taxa do cheque especial vai a 141,1%
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 10 milhões
23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.953,33 cada
A um dia do fim do prazo, 5,1 milhões não enviaram declaração do IR
Receita recebeu 38,9 mi de documentos desde o início da entrega
Desenrola para empresas já soma R$ 8 bilhões em crédito
Iniciativa fornece condições com juros mais baixos e prazos mais longos
Brasil e Suriname vão negociar acordo para ampliar comércio
Lula recebeu a presidente Jennifer Geerlings-Simons
Dólar cai com menor risco geopolítico e inflação comportada nos EUA
Moeda norte-americana fecha em R$5,03 e acumula alta de 1,60% em maio
Ministério terá cursos de comércio exterior para mulheres e pessoas negras
São 670 vagas gratuitas em capacitações online e presenciais
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