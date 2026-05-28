Celina Leão frisou que o BRB sempre deu lucroFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
As declarações foram feitas à imprensa após audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) que concluiu acordo com a União para socorrer o Banco de Brasília (BRB). O acordo foi submetido para homologação do ministro Luiz Fux. Ele é relator de ação movida pelo governo do DF para obrigar o governo federal a participar do socorro ao BRB.
Ela ainda disse que o BRB passou pelo seu "momento mais difícil" e "retorna com compliance, com uma controladora, que é o governo do Distrito Federal, vigilante e responsável". "Devolvemos o BRB à população de Brasília", destacou a governadora.
O despacho que valida o acordo foi publicado no período da tarde desta quinta. Fux é relator de ação movida pelo governo do DF para obrigar o governo federal a participar do socorro ao BRB.
Na conciliação, foi acordado que a União não vai ajudar com recursos nem garantias, mas a operação de crédito terá fiança de grandes bancos públicos e privados.
O DF, por sua vez, prestará contragarantias com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados (FPE).
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