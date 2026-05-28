Celina Leão frisou que o BRB sempre deu lucro - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Celina Leão frisou que o BRB sempre deu lucroFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 28/05/2026 13:50 | Atualizado 28/05/2026 16:35

Brasília - A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse que o empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) será pago em 15 anos, com dois anos de carência. "Quero falar para a população do Distrito Federal que este empréstimo será de 15 anos, com dois anos de carência, e quem vai pagar o empréstimo é o próprio BRB, que sempre deu lucro", garantiu.



As declarações foram feitas à imprensa após audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) que concluiu acordo com a União para socorrer o Banco de Brasília (BRB). O acordo foi submetido para homologação do ministro Luiz Fux. Ele é relator de ação movida pelo governo do DF para obrigar o governo federal a participar do socorro ao BRB.



Ela ainda disse que o BRB passou pelo seu "momento mais difícil" e "retorna com compliance, com uma controladora, que é o governo do Distrito Federal, vigilante e responsável". "Devolvemos o BRB à população de Brasília", destacou a governadora.

Acordo homologado

O ministro Luiz Fux homologou o acordo firmado entre a União e o governo do Distrito Federal que possibilita um empréstimo de cerca de R$ 6,5 bilhões junto ao FGC para o Banco Regional de Brasília (BRB). A conciliação foi concluída em audiência mediada por Fux nesta quinta-feira, 28.



O despacho que valida o acordo foi publicado no período da tarde desta quinta. Fux é relator de ação movida pelo governo do DF para obrigar o governo federal a participar do socorro ao BRB.



Na conciliação, foi acordado que a União não vai ajudar com recursos nem garantias, mas a operação de crédito terá fiança de grandes bancos públicos e privados.



O DF, por sua vez, prestará contragarantias com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados (FPE).