Lula (PT) falou durante a sanção do projeto que cria a Universidade Federal Indígena (Unind) - Ricardo Stuckert / PR / Reprodução

Lula (PT) falou durante a sanção do projeto que cria a Universidade Federal Indígena (Unind)Ricardo Stuckert / PR / Reprodução

Publicado 28/05/2026 19:42

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (28) que ficou "chateado" ao descobrir que existem estudantes do Programa Universidade para Todos (ProUni) que desistem dos cursos superiores por falta de dinheiro.



A declaração foi dada durante a sanção do projeto que cria a Universidade Federal Indígena (Unind), primeira instituição de ensino superior do País voltada aos povos originários.



O presidente afirmou que é preciso criar medidas para que os abandonos de vagas não aconteçam: "Uma coisa que fiquei sabendo que me deixou um pouco chateado é que tem muitos alunos do ProUni que desistem da universidade por adversidade financeira, que é uma coisa que nós temos que pensar em como evitar que um jovem que faz um esforço para chegar na universidade, desiste por problemas financeiros", declarou.



A Universidade Federal Indígena

No início de maio deste ano, o Senado Federal aprovou o projeto da criação da Unind sem alterações ao que já havia passado pela Câmara dos Deputados.



As informações exclusivas do Estadão detalham que a nova universidade terá como sede a antiga estrutura dos Correios, em Brasília. A proposta é que a unidade comece a funcionar em 2027 e seja dedicada a atender os interesses da população indígena brasileira, que não possui ensino superior focado no grupo. Inicialmente, a instituição deve oferecer 10 cursos, com 366 docentes, e atender 2,8 mil estudantes. É prevista também a construção de outros polos espalhados pelo País.



Em um rápido discurso em cerimônia fechada no Palácio do Planalto, o presidente disse que o Brasil está ensinando o mundo a compreender a possibilidade de garantir direitos a essa população de "forma civilizada".



Nos próximos dias, o governo federal também deve sancionar a criação da Universidade Federal do Esporte (UFEsporte).