Até o momento, votaram nesse sentido seis ministros dos 11 ministrosFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
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