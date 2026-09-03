Casos de zoossadismo em ambientes digitais tiveram um aumento de 200% entre 2025 e 2026 - Érica Martin / Agência O DIA

Casos de zoossadismo em ambientes digitais tiveram um aumento de 200% entre 2025 e 2026Érica Martin / Agência O DIA

Publicado 03/09/2026 18:08

Um adolescente de 15 anos foi apreendido nesta quarta-feira, 2, em Timon (MA), suspeito de torturar mais de 200 filhotes de gatos durante transmissões ao vivo em plataformas digitais . A ação ocorreu após seis meses de investigação do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP)