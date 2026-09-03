Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) são os principais nomes na disputa presidencialReprodução
Em relação ao último levantamento do Datafolha, realizado no dia 21 de agosto, Cury subiu de 2% para os atuais 8%. Já Lula oscilou de 39% para 38%, enquanto Flávio Bolsonaro permaneceu estável com 33%. Ronaldo Caiado oscilou de 5% para 4%.
O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre terça-feira, 1º, e esta quinta-feira, 3. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-03669/2026
Pelas datas em que foi a campo, a pesquisa capturou parcialmente os efeitos das revelações das trocas de mensagens entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. O caso foi inicialmente revelado pela reportagem, na manhã do dia 1.º. Naquela tarde, o ministro André Mendonça derrubou o sigilo do caso.
Este foi também o primeiro levantamento do Datafolha após o debate Band/Estadão, as entrevistas da TV Globo com os principais candidatos e o início do horário eleitoral no rádio e na TV.
Na pesquisa espontânea, que não elenca ao eleitor os nomes dos candidatos, Lula registrou 31%, contra 22% de Flávio Bolsonaro e 5% de Augusto Cury.
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