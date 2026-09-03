Moraes determinou que documentos sejam encaminhados a Fachin "para tomar as providências que entender necessárias" - Victor Piemonte / STF

Moraes determinou que documentos sejam encaminhados a Fachin "para tomar as providências que entender necessárias"Victor Piemonte / STF

Publicado 03/09/2026 21:58

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou nesta quinta-feira (3) o sigilo de decisão que aponta supostas irregularidades na atuação do ministro André Mendonça na relatoria de processos relacionados às operações Sem Desconto e Compliance Zero.