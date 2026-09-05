Foram registrados 28 chamados relacionados a quedas de árvores em São Paulo neste sábado - Paulo Pinto / Agência Brasil

Foram registrados 28 chamados relacionados a quedas de árvores em São Paulo neste sábado Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 05/09/2026 19:11 | Atualizado 05/09/2026 19:12

Uma árvore caiu na Avenida Rouxinol, em Moema, na zona sul de São Paulo, na manhã deste sábado, 5, e atingiu um veículo.Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas. A ocorrência foi registrada às 11h32, na altura do número 818 da avenida. Uma viatura dos bombeiros foi enviada para o atendimento.Segundo dados da Enel, 31.876 clientes estavam sem energia elétrica em sua área de concessão às 18h.Na capital paulista, eram 11.591 clientes com o fornecimento interrompido. Embu registrava 13.271 endereços sem luz, o maior número entre os municípios apresentados no levantamento.A Defesa Civil mantém situação de atenção em todo o estado diante da passagem de uma frente fria e emitiu um boletim especial para as chuvas.Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Band, o tenente Ramatuel, da Defesa Civil, afirmou que a parte mais intensa da instabilidade já havia passado pela capital e avançado em direção à divisa com Minas Gerais.A previsão, porém, é de continuidade da chuva durante a noite deste sábado e também no domingo. "Agora a parte mais intensa dela está na divisa com Minas Gerais, que é a área que a gente está dando mais atenção nesse momento", afirmou.Os modelos da Defesa Civil indicam possibilidade de rajadas de vento de até 60 km/h em pontos isolados. O órgão orienta a população a procurar locais fechados e de alvenaria em caso de ventos fortes e evitar permanecer próximo a árvores.Motoristas também devem observar o local onde estacionam e não deixar os veículos perto de árvores. "Não pare o seu carro ali pra ficar achando que tá abrigado, que não está e está com muito risco", alertou Ramatuel.A passagem da frente fria também deve provocar queda nas temperaturas. Segundo o tenente, os modelos apontam mínima de 9°C e máxima entre 13°C e 14°C na segunda-feira.