Alerta vermelho de grande perigo em Santa Catarina é válido até 23h59min desta segunda-feira (31) - Reprodução/InMet

Alerta vermelho de grande perigo em Santa Catarina é válido até 23h59min desta segunda-feira (31)Reprodução/InMet

Publicado 31/08/2026 17:02

Santa Catarina enfrenta fortes chuvas que começaram neste sábado (29) e devem continuar até esta terça-feira (2), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (InMet). O órgão emitiu um alerta vermelho de grande perigo para a formação de tempestades.

Morador da cidade de Benedito Novo, Deigmar Paulo registrou os estragos causados pelo acúmulo de água em um riacho da região. O trecho que estava seco durante a madrugada ficou completamente inundado, o que provocou fortes correntezas horas depois. "Isso aqui é um riachinho de nada. Inacreditável. Dois dias chovendo em Santa Catarina, já alagou tudo".

A área de risco engloba a Região Serrana, Oeste Catarinense, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Sul e Norte Catarinense. Nesta segunda-feira (31), a chuva pode superar 60 milímetros por hora ou 100 milímetros ao longo do dia, enquanto as rajadas de vento podem passar dos 100 km/h. Há ainda possibilidade de queda de granizo.



Diante da previsão de chuva intensa, a Defesa Civil de Santa Catarina orientou a população a acompanhar os alertas oficiais, evitar áreas alagadas e não atravessar ruas, pontes ou rios com água sobre a pista.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna