Renan Santos disse que Lula e Flávio 'são os maiores corruptos envolvidos em escândalos de corrupção'Reprodução / Gazeta do Povo
"Os dois estão em primeiro nas pesquisas e são os maiores corruptos envolvidos em escândalos de corrupção da nossa história, e ninguém está ligando", disse. "O Lula é amigo do crime organizado, recebeu através do governo dele, membros do Comando Vermelho e do PCC e teve ministro do governo dele fazendo filme junto com turma do Comando Vermelho do PCC que chama O Grito, tá na Netflix", disse.
Em relação a Flávio Bolsonaro, o presidenciável afirmou que "eles estavam apoiando o Bacelar e o TH Jóias, que são ligados ao Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro", disse.
Augusto Cury
O escritor e candidato alcançou o terceiro lugar na disputa presidencial pelo primeiro turno nas pesquisas Atlas/Bloomberg e BTG/Nexus divulgadas nesta segunda, e chegou a atingir dois dígitos no levantamento BTG/Nexus, saltando de 2% a 11% das intenções de voto. No estudo Atlas/Bloomberg, ele atingiu 7,8%, após sair de 1,6% na pesquisa passada.
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