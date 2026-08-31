Renan Santos disse que Lula e Flávio 'são os maiores corruptos envolvidos em escândalos de corrupção' - Reprodução / Gazeta do Povo

Renan Santos disse que Lula e Flávio 'são os maiores corruptos envolvidos em escândalos de corrupção'Reprodução / Gazeta do Povo

Publicado 31/08/2026 12:54





"Os dois estão em primeiro nas pesquisas e são os maiores corruptos envolvidos em escândalos de corrupção da nossa história, e ninguém está ligando", disse. "O Lula é amigo do crime organizado, recebeu através do governo dele, membros do Comando Vermelho e do PCC e teve ministro do governo dele fazendo filme junto com turma do Comando Vermelho do PCC que chama O Grito, tá na Netflix", disse.



Em relação a Flávio Bolsonaro, o presidenciável afirmou que "eles estavam apoiando o Bacelar e o TH Jóias, que são ligados ao Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro", disse.



Augusto Cury O candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos , disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "amigo do crime organizado" e que o candidato Flávio Bolsonaro (PL) é "aliado do crime organizado no Rio de Janeiro". Em sabatina da Gazeta do Povo, o presidenciável também criticou o seu adversário Augusto Cury (Avante), que subiu em duas pesquisas divulgadas nesta segunda-feira, 31."Os dois estão em primeiro nas pesquisas e são os maiores corruptos envolvidos em escândalos de corrupção da nossa história, e ninguém está ligando", disse. "O Lula é amigo do crime organizado, recebeu através do governo dele, membros do Comando Vermelho e do PCC e teve ministro do governo dele fazendo filme junto com turma do Comando Vermelho do PCC que chama O Grito, tá na Netflix", disse.Em relação a Flávio Bolsonaro, o presidenciável afirmou que "eles estavam apoiando o Bacelar e o TH Jóias, que são ligados ao Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro", disse.