Geraldo Alckmin participou do evento do BTG Pactual nesta segunda-feira - Arquivo / Paulo Pinto / Agência Brasil

Geraldo Alckmin participou do evento do BTG Pactual nesta segunda-feiraArquivo / Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 31/08/2026 10:45

"Há uma tendência natural no mundo de redução de jornada, porque a tecnologia permite você fazer mais com menos gente ... acredito que devo votar provavelmente na semana . É possível que seja na CCJ e no plenário, mas o Congresso é sempre imprevisível", disse Alckmin durante participação em evento do BTG Pactual.Segundo ele, os avanços tecnológicos e a automação têm elevado a produtividade em diversos setores da economia, criando condições para jornadas menores de trabalho.O vice-presidente também projetou uma semana movimentada para a pauta econômica e legislativa. Segundo ele, o Congresso deve analisar a retirada da taxa das blusinhas, que incide sobre compras internacionais de pequeno valor. "Acho que essa semana vota a taxa das blusinhas, a retirada", afirmou.Além disso, Alckmin disse esperar a votação do Redata, programa voltado à atração de investimentos em data centers. Segundo ele, o projeto desperta interesse de empresas americanas e tem potencial para mobilizar grandes aportes no País."Deve votar o Redata, que vai estimular a data center, o Brasil precisa de investimento. Os Estados Unidos têm interesse no Redata, que pode trazer perto de R$ 1 trilhão em investimentos para o Brasil", afirmou.O vice-presidente também citou a proposta voltada à exploração de minerais críticos como uma das matérias que devem avançar nesta semana. Segundo ele, o Brasil possui a segunda maior reserva mundial de terras raras e ainda explora apenas uma parcela reduzida de seu potencial geológico."Deve votar também minerais críticos, nós somos a segunda reserva do mundo em terras raras e só exploramos 30% do ponto de vista geológico, nós vamos ter muito boa notícia para frente."Na área de segurança pública, Alckmin afirmou que a PEC da Segurança também deve ser apreciada pelo Congresso nos próximos dias.Ele defendeu maior participação dos municípios dentro do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), argumentando que a atuação local pode reforçar a prevenção e o combate à criminalidade.