Carlos Monforte morre aos 77 anos - Zé Paulo Cardea / TV Globo

Carlos Monforte morre aos 77 anosZé Paulo Cardea / TV Globo

Publicado 31/08/2026 10:18



Rio - Considerado um dos primeiros âncoras do jornalismo brasileiro, Carlos Monforte morreu aos 77 anos, nesta segunda-feira (31), em Brasília. A informação foi confirmada à TV Globo pela família do jornalista. Ele estava em um tratamento contra o câncer. A causa do falecimento, entretanto, não foi divulgada.

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Filho do funcionário público Américo Monforte e da dona de casa Elizabeth Monforte, Carlos Américo Aguiar Monforte iniciou sua carreira no jornal A Tribuna, em Santos, antes mesmo de concluir a faculdade. Após formado, trabalhou como assessor de comunicação da Secretaria de Obras do Estado de São Paulo e, mais tarde, atuou como repórter especial de O Estado de S. Paulo.

A trajetória de Monforte na TV Globo começou em 1978, inicialmente como repórter local e produzindo matérias para o "Jornal Nacional" e para o "Fantástico". Em 1982, assumiu a editoria de Política do "Jornal da Globo" e, no mesmo ano, tornou-se editor e apresentador do "Bom Dia São Paulo". Já em 1983, passou a comandar o "Bom Dia Brasil" como editor-chefe e apresentador.

Em 1992, Monforte deixou a Globo para montar o departamento de Comunicação da Confederação Nacional de Indústrias (CNI), mas retornou à emissora dois anos depois como repórter especial do "Jornal da Globo" em Brasília. Ele ficou no jornalístico até 1996, quando voltou a integrar o "Bom Dia Brasil", como âncora.

Em 1998, estreou na GloboNews no comando do programa "Espaço Aberto". Após passagens breves pelo "Jornal da Globo", em 1999, e pelo "Jornal Hoje", assumiu a coordenação da GloboNews em Brasília no final de 2000. Na capital federal, apresentou o "Jornal das Dez" e esteve à frente de outras atrações do canal, como o "GloboNews Política" e o "Fatos e Versões". Em 2016, ele deixou a emissora.

Em entrevista ao "Sem Censura", da TV Brasil, em 2022, o jornalista falou sobre seu livro "O papel do Jornalismo sem papel" e da carreira.