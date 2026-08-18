De grandes novelas a momentos históricos do cinema brasileiro, artista fez da arte a sua grande paixão - Reprodução/TV Globo

De grandes novelas a momentos históricos do cinema brasileiro, artista fez da arte a sua grande paixãoReprodução/TV Globo

Publicado 18/08/2026 17:33



O Brasil se despede de uma de suas grandes damas da televisão. Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, no Rio de Janeiro, deixando para trás uma trajetória que se confunde com a própria história da dramaturgia brasileira. A informação foi confirmada pela família. A causa da morte não foi divulgada.

E falar de Glória é falar de uma artista que nunca precisou de exageros para se tornar inesquecível. Durante mais de seis décadas, ela transitou pelo teatro, pelo cinema e pela televisão, construindo personagens que atravessaram gerações e ajudaram a transformar a teledramaturgia brasileira.Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Glória começou sua trajetória artística no teatro e, ainda jovem, encontrou na televisão um espaço para mostrar toda a sua força. Seu talento logo a levou a trabalhos de grande repercussão e, ao longo da carreira, ela participou de mais de 40 produções televisivas.Se tem uma coisa que Glória Menezes sabia fazer como poucas, era se transformar. Ela podia ser delicada, divertida, dramática ou completamente provocadora. E talvez seja justamente essa versatilidade que explique por que tantos de seus personagens continuam tão vivos na memória do público.Um dos trabalhos mais lembrados é Laurinha Figueroa, de "Rainha da Sucata", novela exibida em 1990. A personagem mostrou uma Glória diferente, poderosa e cheia de nuances, em uma atuação que até hoje é lembrada quando se fala nas grandes vilãs da televisão brasileira.Mas seria impossível resumir sua carreira a um único papel. Glória também esteve em produções como "Irmãos Coragem", "Brega & Chique", "A Favorita", "Páginas da Vida" e "Senhora do Destino", entre tantos outros trabalhos. Em cada um deles, deixava uma marca muito particular.E olha que bonito: antes mesmo de se tornar um dos grandes nomes da televisão, ela também ajudou a escrever capítulos importantes do cinema nacional. Glória integrou o elenco de "O Pagador de Promessas", filme dirigido por Anselmo Duarte que fez história ao conquistar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, feito inédito para o cinema brasileiro.A vida de Glória também foi marcada por uma das histórias de amor mais conhecidas da televisão brasileira. Ela foi casada durante 59 anos com o ator Tarcísio Meira, até a morte dele, em 2021.Os dois formaram não apenas um casal na vida real, mas também uma dupla muito querida pelo público. Trabalharam juntos em diferentes momentos e ajudaram a construir uma imagem de parceria que atravessou décadas.A perda de Tarcísio foi um momento muito doloroso para Glória. Nos anos seguintes, a atriz passou a levar uma vida mais reservada, longe dos holofotes, mas sem jamais deixar de ser lembrada pelo público e pela classe artística.Nos últimos anos, Glória já estava mais afastada das novelas. Seu último trabalho em uma novela da TV Globo foi **"Totalmente Demais"**, em 2015, quando interpretou Stelinha. Depois disso, fez participações pontuais e passou a aparecer cada vez menos na televisão.Em 2025, porém, sua história ganhou uma homenagem especial no programa "Tributo", que revisitou momentos importantes de sua vida e de sua carreira. Foi uma oportunidade bonita de olhar para trás e perceber a dimensão do caminho que aquela menina de Pelotas havia percorrido.E talvez seja justamente isso que fique agora: a dimensão de uma vida inteira dedicada à arte.Glória Menezes não foi apenas uma atriz que participou de grandes novelas. Ela foi parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Entrou nas nossas casas, provocou risos, lágrimas, torcida e indignação. Viveu personagens que continuam sendo lembrados mesmo anos depois de suas histórias terem chegado ao fim.Hoje, a televisão brasileira fica um pouco mais silenciosa. Mas a obra de Glória está longe de se calar.Porque grandes artistas não vão embora completamente. Eles permanecem nas cenas que a gente revê, nas personagens que a gente ainda comenta e, principalmente, nas lembranças que construíram com o público.Glória Menezes parte aos 91 anos, mas deixa uma história que não envelhece. E que privilégio o nosso ter podido assistir a tudo isso.