Fã da Rainha desde a infância, Carlos teve suas criações aprovadas por Xuxa e levou sua arte para a turnê "O Último Voo da Nave" - Divulgação

Fã da Rainha desde a infância, Carlos teve suas criações aprovadas por Xuxa e levou sua arte para a turnê "O Último Voo da Nave"Divulgação

Publicado 15/08/2026 09:00 | Atualizado 16/08/2026 19:12

Olá, meninas!



Sabe quando a gente olha no espelho e sente que alguma coisa mudou? Às vezes é um corte novo, uma cor diferente ou simplesmente aquele cabelo que faz a gente se reconhecer novamente. Para Carlos Cirqueira, essa relação com os cabelos vai muito além da beleza. É sobre autoestima, identidade e, principalmente, recomeços.



A história dele com a Hair Look começou em 2010, quando entrou na empresa como funcionário. Dez anos depois, em 2020, Carlos comprou a marca e decidiu transformar o negócio em algo ainda maior. “A minha paixão pelos cabelos nasceu do desejo de transformar vidas. A minha própria história me ensinou que todos nós merecemos uma segunda chance e que autoestima pode ser o começo de uma grande mudança.” E foi justamente esse olhar que passou a guiar o seu trabalho. “Hoje eu não vendo cabelo. Eu entrego autoestima, liberdade e esperança.”



Na Hair Look, as transformações são feitas de maneira artesanal e personalizada. Toppers fio a fio, próteses capilares, perucas, laces e alongamentos invisíveis fazem parte das possibilidades oferecidas, mas, para Carlos, a técnica nunca deve vir antes da mulher. “Tudo o que fazemos na Hair Look é artesanal e personalizado. Trabalhamos com toppers fio a fio, próteses capilares, perucas, laces e alongamentos invisíveis. Mas, antes de qualquer técnica, eu procuro entender a mulher que está sentada na minha frente. A rotina, os sonhos, a história, as inseguranças e o que ela deseja sentir quando se olhar no espelho. Não existe transformação bonita se ela não respeitar a identidade de quem vai usá-la.”

Carlos atendendo algumas de suas inúmeras clientes celebridades Divulgação



E quem já viveu uma grande mudança no cabelo sabe exatamente do que ele está falando. Não é só sobre fios. É sobre se sentir bonita novamente, recuperar a confiança e, muitas vezes, voltar a se olhar com carinho.



Ao longo dos anos, Carlos acompanhou histórias de mulheres que enfrentaram o câncer, a alopecia e outras situações que afetaram diretamente a autoestima. “Eu tenho certeza disso. Ao longo desses anos acompanhei mulheres que enfrentaram o câncer, alopecia e tantos outros desafios. Já vi pacientes chegarem ao salão sem conseguir olhar para o próprio reflexo e saírem dali sorrindo, abraçando a família e recuperando a vontade de viver. É impossível não se emocionar. Esses momentos me lembram diariamente que o cabelo não é apenas estética. Muitas vezes ele representa dignidade, força e recomeço.” E quem já viveu uma grande mudança no cabelo sabe exatamente do que ele está falando. Não é só sobre fios. É sobre se sentir bonita novamente, recuperar a confiança e, muitas vezes, voltar a se olhar com carinho.Ao longo dos anos, Carlos acompanhou histórias de mulheres que enfrentaram o câncer, a alopecia e outras situações que afetaram diretamente a autoestima. “Eu tenho certeza disso. Ao longo desses anos acompanhei mulheres que enfrentaram o câncer, alopecia e tantos outros desafios. Já vi pacientes chegarem ao salão sem conseguir olhar para o próprio reflexo e saírem dali sorrindo, abraçando a família e recuperando a vontade de viver. É impossível não se emocionar. Esses momentos me lembram diariamente que o cabelo não é apenas estética. Muitas vezes ele representa dignidade, força e recomeço.”

Carlos atendendo algumas de suas inúmeras clientes celebridades Divulgação



É justamente essa sensibilidade que também está por trás de um dos projetos mais especiais que Carlos criou recentemente. Fã de Xuxa desde a infância, ele encontrou uma maneira muito particular de homenagear a Rainha durante a turnê “O Último Voo da Nave”: criou apenas 14 camisetas exclusivas, com estampas do rosto de Xuxa, todas desenhadas e estilizadas por ele.



“A Xuxa faz parte da minha vida desde a infância. Ela sempre representou amor, respeito e acolhimento. Quando surgiu a oportunidade de participar desse momento tão especial da carreira dela, eu quis fazer algo que tivesse significado. Criei 14 camisetas exclusivas, desenhadas por mim, pensando em homenagear a Rainha e os fãs de uma forma única.” É justamente essa sensibilidade que também está por trás de um dos projetos mais especiais que Carlos criou recentemente. Fã de Xuxa desde a infância, ele encontrou uma maneira muito particular de homenagear a Rainha durante a turnê “O Último Voo da Nave”: criou apenas 14 camisetas exclusivas, com estampas do rosto de Xuxa, todas desenhadas e estilizadas por ele.“A Xuxa faz parte da minha vida desde a infância. Ela sempre representou amor, respeito e acolhimento. Quando surgiu a oportunidade de participar desse momento tão especial da carreira dela, eu quis fazer algo que tivesse significado. Criei 14 camisetas exclusivas, desenhadas por mim, pensando em homenagear a Rainha e os fãs de uma forma única.”

Uma admiração que começou na infância: Carlos Cirqueira homenageia Xuxa com criações exclusivas e uma ação social Divulgação



E teve um detalhe que tornou tudo ainda mais especial: a própria Xuxa aprovou as artes. “Quando ela aprovou as artes e ainda escolheu um dos meus trabalhos para fazer parte do palco da turnê, foi uma emoção indescritível. Foi o reconhecimento de uma artista que sempre admirei e que hoje também acredita no meu trabalho.”



Mas, como acontece com as histórias que realmente tocam o coração, essa homenagem não termina na admiração por uma artista. As 14 camisetas ganharam um propósito social: todo o valor arrecadado será destinado a uma instituição que cuida de crianças e adolescentes com câncer.



Para Carlos, unir arte, fãs e solidariedade era quase uma consequência natural de tudo aquilo em que acredita. “Porque eu acredito que talento sem propósito perde o sentido. A Hair Look sempre esteve envolvida em ações sociais, principalmente voltadas para pessoas que enfrentam o câncer. Eu vejo de perto como a autoestima faz diferença durante o tratamento.”



A ideia, então, foi transformar o carinho pela Xuxa em uma corrente capaz de chegar a quem realmente precisa. “Então pensei: se a admiração pela Xuxa consegue unir tantas pessoas, por que não transformar esse carinho em ajuda para quem realmente precisa? Foi assim que nasceu essa ação. Não era apenas sobre camisetas. Era sobre transformar amor em solidariedade.”



E talvez seja justamente aí que a história de Carlos se encontre com a de tantas mulheres que passaram pela sua cadeira. No fim das contas, tudo parece partir do mesmo lugar: acreditar que é possível se reencontrar depois de uma fase difícil.



“Significa viver exatamente aquilo em que eu acredito. Eu saí de uma história muito difícil e encontrei no meu trabalho um propósito. Hoje, cada mulher que recupera a autoestima, cada paciente que volta a sorrir e cada ação solidária que conseguimos realizar me mostra que estou no caminho certo.”



Para ele, a beleza ganha ainda mais força quando consegue ultrapassar o espelho. “Ver a minha arte, a generosidade da Xuxa e o carinho dos fãs se transformarem em esperança para crianças e adolescentes é a prova de que o amor sempre encontra uma forma de alcançar quem mais precisa. Esse é o legado que eu quero deixar.”



E talvez esse seja o verdadeiro significado de uma transformação: não é apenas sair diferente do salão. É sair se sentindo novamente dona da própria história. E teve um detalhe que tornou tudo ainda mais especial: a própria Xuxa aprovou as artes. “Quando ela aprovou as artes e ainda escolheu um dos meus trabalhos para fazer parte do palco da turnê, foi uma emoção indescritível. Foi o reconhecimento de uma artista que sempre admirei e que hoje também acredita no meu trabalho.”Mas, como acontece com as histórias que realmente tocam o coração, essa homenagem não termina na admiração por uma artista. As 14 camisetas ganharam um propósito social: todo o valor arrecadado será destinado a uma instituição que cuida de crianças e adolescentes com câncer.Para Carlos, unir arte, fãs e solidariedade era quase uma consequência natural de tudo aquilo em que acredita. “Porque eu acredito que talento sem propósito perde o sentido. A Hair Look sempre esteve envolvida em ações sociais, principalmente voltadas para pessoas que enfrentam o câncer. Eu vejo de perto como a autoestima faz diferença durante o tratamento.”A ideia, então, foi transformar o carinho pela Xuxa em uma corrente capaz de chegar a quem realmente precisa. “Então pensei: se a admiração pela Xuxa consegue unir tantas pessoas, por que não transformar esse carinho em ajuda para quem realmente precisa? Foi assim que nasceu essa ação. Não era apenas sobre camisetas. Era sobre transformar amor em solidariedade.”E talvez seja justamente aí que a história de Carlos se encontre com a de tantas mulheres que passaram pela sua cadeira. No fim das contas, tudo parece partir do mesmo lugar: acreditar que é possível se reencontrar depois de uma fase difícil.“Significa viver exatamente aquilo em que eu acredito. Eu saí de uma história muito difícil e encontrei no meu trabalho um propósito. Hoje, cada mulher que recupera a autoestima, cada paciente que volta a sorrir e cada ação solidária que conseguimos realizar me mostra que estou no caminho certo.”Para ele, a beleza ganha ainda mais força quando consegue ultrapassar o espelho. “Ver a minha arte, a generosidade da Xuxa e o carinho dos fãs se transformarem em esperança para crianças e adolescentes é a prova de que o amor sempre encontra uma forma de alcançar quem mais precisa. Esse é o legado que eu quero deixar.”E talvez esse seja o verdadeiro significado de uma transformação: não é apenas sair diferente do salão. É sair se sentindo novamente dona da própria história.