A raça encanta pelo visual, mas é o jeito de ser que conquista de verdade - Divulgação

A raça encanta pelo visual, mas é o jeito de ser que conquista de verdadeDivulgação

Publicado 13/08/2026 09:32

Pequeno no tamanho, enorme na personalidade. Talvez seja justamente essa mistura que explique por que o Lulu da Pomerânia vem conquistando cada vez mais espaço no coração e na rotina de tantas mulheres.

Afinal, quem resiste a uma bolinha de pelos que parece um ursinho, tem energia de sobra e ainda adora acompanhar a tutora pela casa? Mas por trás daquele rostinho fofo existe um cão inteligente, carinhoso, curioso e bastante apegado à família.

E, como toda paixão, essa também pede responsabilidade: escolher bem a criação, entender a rotina da raça e estar preparada para os cuidados que vêm junto com um companheiro tão especial. Para entender melhor esse universo, conversei com maravilhoso Rammon Víana, CEO do canil Lulutoons, que conta por que o Lulu encanta tanto, explica as diferenças entre as linhagens e dá dicas para quem sonha em ter um desses pequenos companheiros em casa.

Rammon Víana, CEO da Lulutoons, conta por que a raça conquista tantos apaixonados Divulgação

Confira abaixo:

O que faz o Lulu da Pomerânia ser tão apaixonante e conquistar cada vez mais mulheres? Além da aparência, quais características de personalidade fazem a raça se destacar?



O Lulu da Pomerânia chama atenção pela beleza, mas o que realmente conquista é a personalidade. É um cão extremamente inteligente, alegre, carinhoso e muito ligado à família. Ele costuma acompanhar o tutor pela casa, gosta de participar da rotina e cria uma conexão muito forte com quem convive com ele.



Outro ponto que encanta é que, apesar do tamanho pequeno, ele tem uma personalidade marcante. É curioso, atento e cheio de energia, sem perder o lado afetuoso. Costumo dizer que o Lulu tem uma presença muito maior do que o próprio porte, e talvez seja exatamente isso que faz tantas pessoas se apaixonarem pela raça.



Existem diferentes tipos de Lulu da Pomerânia? Quais são as principais diferenças de tamanho, pelagem e formato do focinho, especialmente entre os de focinho mais curto e os mais compridos?



Na verdade, existe apenas uma raça: o Spitz Alemão Anão, conhecido popularmente como Lulu da Pomerânia. O que existem são diferentes linhagens e estilos de criação que influenciam algumas características físicas dos cães.



É comum ouvirmos falar em linhagem russa, americana, coreana ou europeia. Esses nomes não representam raças diferentes, mas sim linhas de sangue e seleções genéticas que, ao longo dos anos, passaram a valorizar determinadas características. Em algumas linhagens, como a russa, é mais comum encontrarmos cães com pelagem muito abundante, estrutura compacta e uma expressão mais arredondada. Outras podem apresentar um focinho um pouco mais alongado ou uma estrutura corporal diferente, sem deixar de estar dentro do padrão da raça.

Aqui na criação temos os dois padrões popularmente chamados de “ursinho” e “raposinha”, pois há clientes que buscam os dois padrões.

Independentemente da linhagem, um criador responsável nunca deve selecionar animais apenas pela aparência. A prioridade deve ser preservar saúde, temperamento, estrutura e qualidade de vida.



Para quem está pensando em ter um Lulu, quais são os principais cuidados que a raça exige no dia a dia? Queria falar especialmente sobre alimentação, pelagem, higiene e rotina.



Apesar de ser um cão pequeno, o Lulu precisa de uma rotina de cuidados consistente. Uma alimentação de alta qualidade faz toda a diferença para a saúde, para a imunidade e também para a beleza da pelagem.



A escovação frequente ajuda a evitar nós, remove pelos mortos e mantém a pelagem bonita e saudável. Os banhos devem ser feitos com produtos específicos para cães e sempre acompanhados de uma secagem completa, já que a umidade pode favorecer problemas de pele.



Também é importante manter a higiene dos olhos, dentes e ouvidos, além de oferecer passeios, brincadeiras e estímulos mentais. O Lulu é um cão muito inteligente e precisa participar da rotina da família. Quando esses cuidados fazem parte do dia a dia, é uma raça que costuma ter excelente qualidade de vida e longevidade.

Conheça a personalidade, os cuidados e os encantos desse pequeno companheiro Divulgação



O Lulu é uma boa companhia para mulheres que moram em apartamento ou têm uma rotina mais corrida? Como é o comportamento da raça quando fica sozinho e quanto de atenção ele precisa?



Sim. O Lulu da Pomerânia se adapta muito bem à vida em apartamento por ser um cão de pequeno porte e bastante versátil. Porém, isso não significa que ele goste de passar muitas horas sozinho.



É uma raça muito apegada à família e que aprecia a companhia das pessoas. Quando esse processo é trabalhado desde cedo, o cão aprende a lidar melhor com os momentos de ausência do tutor.



Aqui na Lulutoons, esse é um cuidado que faz parte do nosso trabalho. Desde os primeiros dias, os filhotes passam por estímulos que favorecem a independência de forma gradual e positiva, ajudando na adaptação à nova rotina e reduzindo as chances de ansiedade por separação e damos toda a orientação para os clientes continuarem esse trabalho em casa.



Mesmo assim, nenhum cão deve permanecer isolado por longos períodos diariamente. Brinquedos, enriquecimento ambiental, passeios e momentos de interação continuam sendo essenciais. Mais do que a quantidade de horas juntos, o que realmente faz diferença é a qualidade da convivência.



Na hora de adotar ou comprar um Lulu, o que a futura tutora precisa observar para não cair em uma criação inadequada? Quais documentos, cuidados e sinais de saúde devem ser conferidos?



Esse talvez seja o ponto mais importante para quem deseja adquirir um filhote.



Antes de qualquer decisão, vale conhecer o trabalho do criador, observar como os cães vivem e entender quais são os cuidados adotados desde o nascimento. Um ambiente limpo, organizado, com animais saudáveis e bem socializados já diz muito sobre a criação.

Aqui na criação nós mostramos a rotina diária ao vivo, onde nossos cães tem uma casa só pra eles, não ficam em gaiolas ou baias.



Além disso, o filhote deve ser entregue com vacinação e vermifugação em dia, exames compatíveis com a idade e/ou atestado de saúde emitido por médico-veterinário e contrato de compra e venda que ofereça segurança tanto ao criador quanto ao tutor.



Também é importante que o criador esteja disponível para orientar a família antes e depois da entrega, demonstrando compromisso com o bem-estar do animal ao longo da vida.



Outro ponto que merece atenção é o valor do filhote. Manter uma criação responsável, especialmente quando falamos de cães de alto padrão genético, exige um investimento muito elevado em seleção genética, alimentação de qualidade, exames, acompanhamento veterinário, estrutura, bem-estar e socialização. Por isso, preços muito abaixo do mercado devem servir como um sinal de alerta. Um filhote saudável começa muito antes do nascimento.



Para fechar, qual é o maior segredo para ter um Lulu feliz e saudável? O que você diria para uma mulher que está sonhando em ter seu primeiro companheiro da raça?



O maior segredo é entender que o Lulu da Pomerânia não é apenas um cão bonito. Ele é um membro da família e precisa de tempo, dedicação, carinho e cuidados durante toda a vida.



Tudo começa na criação. Um filhote que nasce em um ambiente responsável, recebe acompanhamento veterinário, boa alimentação, socialização e estímulos adequados tende a se tornar um adulto muito mais equilibrado e saudável.



Na Lulutoons, acreditamos que nosso trabalho vai muito além da entrega de um filhote. Selecionamos cuidadosamente nossos reprodutores, acompanhamos cada fase do desenvolvimento dos filhotes, investimos em saúde, comportamento e bem-estar e continuamos oferecendo suporte aos tutores mesmo depois que o filhote vai para sua nova família.



Para quem sonha em ter o primeiro Lulu da Pomerânia, meu conselho é pesquisar bastante, conversar com o criador e escolher um lugar que realmente priorize a saúde e a qualidade de vida dos animais. Quando esse início é feito da maneira correta, o resultado é um companheiro leal, afetuoso e capaz de transformar a rotina da família por muitos anos. Sim. O Lulu da Pomerânia se adapta muito bem à vida em apartamento por ser um cão de pequeno porte e bastante versátil. Porém, isso não significa que ele goste de passar muitas horas sozinho.É uma raça muito apegada à família e que aprecia a companhia das pessoas. Quando esse processo é trabalhado desde cedo, o cão aprende a lidar melhor com os momentos de ausência do tutor.Aqui na Lulutoons, esse é um cuidado que faz parte do nosso trabalho. Desde os primeiros dias, os filhotes passam por estímulos que favorecem a independência de forma gradual e positiva, ajudando na adaptação à nova rotina e reduzindo as chances de ansiedade por separação e damos toda a orientação para os clientes continuarem esse trabalho em casa.Mesmo assim, nenhum cão deve permanecer isolado por longos períodos diariamente. Brinquedos, enriquecimento ambiental, passeios e momentos de interação continuam sendo essenciais. Mais do que a quantidade de horas juntos, o que realmente faz diferença é a qualidade da convivência.Esse talvez seja o ponto mais importante para quem deseja adquirir um filhote.Antes de qualquer decisão, vale conhecer o trabalho do criador, observar como os cães vivem e entender quais são os cuidados adotados desde o nascimento. Um ambiente limpo, organizado, com animais saudáveis e bem socializados já diz muito sobre a criação.Aqui na criação nós mostramos a rotina diária ao vivo, onde nossos cães tem uma casa só pra eles, não ficam em gaiolas ou baias.Além disso, o filhote deve ser entregue com vacinação e vermifugação em dia, exames compatíveis com a idade e/ou atestado de saúde emitido por médico-veterinário e contrato de compra e venda que ofereça segurança tanto ao criador quanto ao tutor.Também é importante que o criador esteja disponível para orientar a família antes e depois da entrega, demonstrando compromisso com o bem-estar do animal ao longo da vida.Outro ponto que merece atenção é o valor do filhote. Manter uma criação responsável, especialmente quando falamos de cães de alto padrão genético, exige um investimento muito elevado em seleção genética, alimentação de qualidade, exames, acompanhamento veterinário, estrutura, bem-estar e socialização. Por isso, preços muito abaixo do mercado devem servir como um sinal de alerta. Um filhote saudável começa muito antes do nascimento.O maior segredo é entender que o Lulu da Pomerânia não é apenas um cão bonito. Ele é um membro da família e precisa de tempo, dedicação, carinho e cuidados durante toda a vida.Tudo começa na criação. Um filhote que nasce em um ambiente responsável, recebe acompanhamento veterinário, boa alimentação, socialização e estímulos adequados tende a se tornar um adulto muito mais equilibrado e saudável.Na Lulutoons, acreditamos que nosso trabalho vai muito além da entrega de um filhote. Selecionamos cuidadosamente nossos reprodutores, acompanhamos cada fase do desenvolvimento dos filhotes, investimos em saúde, comportamento e bem-estar e continuamos oferecendo suporte aos tutores mesmo depois que o filhote vai para sua nova família.Para quem sonha em ter o primeiro Lulu da Pomerânia, meu conselho é pesquisar bastante, conversar com o criador e escolher um lugar que realmente priorize a saúde e a qualidade de vida dos animais. Quando esse início é feito da maneira correta, o resultado é um companheiro leal, afetuoso e capaz de transformar a rotina da família por muitos anos.