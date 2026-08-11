De um desafio profissional a um negócio de sucesso, ela transformou conhecimento em propósito e abriu caminhos para milhares de mulheres - Divulgação

De um desafio profissional a um negócio de sucesso, ela transformou conhecimento em propósito e abriu caminhos para milhares de mulheresDivulgação

Publicado 11/08/2026 09:32 | Atualizado 11/08/2026 10:33

Olá, meninas!

Toda mulher que decide empreender carrega consigo uma história de coragem, desafios e, muitas vezes, aquela vontade enorme de construir algo que tenha a sua cara. Com Bárbara Aguiar não foi diferente.

Fisioterapeuta de formação e criadora do Método Barbara Aguiar, ela transformou uma inquietação profissional em um negócio que ultrapassou fronteiras e já ajudou milhares de mulheres, além de capacitar cerca de 700 profissionais em 17 países.

O que começou com o desejo de encontrar uma solução para um problema que a incomodava se transformou em um propósito: usar o conhecimento para transformar vidas.

Hoje, à frente do Instituto Barbara Aguiar e de uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pela superação, Bárbara também celebra a conquista de outras mulheres que encontraram no conhecimento uma nova chance de mudar suas histórias.

Confira meu bate-papo com esse mulherão:

Barbara, toda grande história de empreendedorismo começa com um desafio. Qual foi o momento em que você percebeu que poderia transformar o seu conhecimento e a sua experiência em um negócio próprio?



Eu desde nova quis empreender, sempre quis ter algo meu, só não sabia o que seria.



Eu comecei nas estrias resolvendo um problema que ninguém estava conseguindo resolver da forma que eu acreditava ser possível. Como fisioterapeuta, fiz diversos cursos sobre estrias, mas os resultados eram zero e isso me incomodava.



Quando tive a ideia do Método, eu não imaginava que cresceríamos tanto, mas eu percebi que estava na hora de dar o próximo passo para expandir quando pessoas de todos os lugares do país pediam atendimento, ajuda. Foi aí que eu pensei: vou ensinar minha técnica pra profissionais como eu, assim elas serão braços para ajudar mais pessoas e daí nasceu a empresária que sou. Eu entendi que não tinha criado apenas um tratamento, eu tinha criado um método que poderia transformar a vida de milhares de mulheres, tanto pacientes quanto profissionais. Minha empresa foi construída em torno desse propósito.

Você construiu uma trajetória de sucesso e hoje também capacita outras profissionais. O que significa, para você, ver outras mulheres crescendo e conquistando independência financeira a partir de um conhecimento que você ajudou a compartilhar?



Essa é a parte mais gratificante da minha trajetória. Claro que transformar a vida das pacientes já é algo muito especial, mas ver uma profissional mudar a realidade da própria família através do conhecimento que eu desenvolvi tem um significado enorme, isso arde fortemente em meu coração.



Tenho habilitadas em diversos países, e muitas chegaram até mim inseguras, desacreditadas ou pensando em desistir da profissão. Ver essas mulheres abrindo clínicas, contratando equipes, comprando a casa própria e conquistando independência financeira mostra que conhecimento, quando é sério e aplicado com responsabilidade, realmente transforma vidas! Essa pra mim é a parte mais linda, é a transformação que fazemos em todos os sentidos!

Empreender como mulher muitas vezes exige coragem para acreditar em si mesma, mesmo quando o caminho ainda é incerto. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nessa jornada e o que fez você não desistir?



O maior desafio foi continuar acreditando quando ainda ninguém acreditava. No começo existiam dúvidas, críticas e momentos em que seria muito mais fácil desistir, afinal eu não tinha nada pra investir fora que empreender exige abrir mão de conforto. Foram anos de muito estudo, trabalho e responsabilidade. Não existe crescimento sem renúncia.



O que me manteve firme foi a convicção de que eu estava construindo algo maior do que um negócio, meu trabalho é a transformação e quando existe propósito, a dificuldade deixa de ser um motivo para parar e passa a ser parte do processo. O fato de ser mulher nunca me fez me sentir intimidada, muito pelo contrário, quando sabemos quem somos esse tipo de situação nem entra em nossa mente.

Quando você olha para tudo o que construiu, qual é o legado que gostaria de deixar para outras mulheres que sonham em empreender, conquistar seu espaço e transformar suas próprias histórias?



Eu quero ser lembrada como alguém que mostrou que uma mulher pode construir algo extraordinário sem abrir mão dos seus valores, quero que meu legado seja provar que conhecimento, trabalho consistente e integridade podem gerar resultados gigantescos.



Mas eu quero chegar lá na frente, olhar pra trás e me sentir orgulhosa da mulher que me tornei!



Esse legado já existe, eu recebo muitas mensagens de pessoas que começaram a estudar, ou que fizeram transição de carreira por minha causa.



Mulheres que hoje estão comigo no negócio e tiveram suas vidas totalmente transformadas.



No fim das contas empresas podem crescer, números podem mudar, mas o verdadeiro legado são as vidas que você transforma e as oportunidades que cria para outras pessoas…é isso que eu quero deixar.