A famosa Glass Skin continua conquistando mulheres de todas as idades e transformando o skincare em um momento de autocuidado - Reprodução/Internet

A famosa Glass Skin continua conquistando mulheres de todas as idades e transformando o skincare em um momento de autocuidadoReprodução/Internet

Publicado 08/08/2026 09:38

Olá, meninas!

Se você costuma passar alguns minutos no Instagram ou no TikTok, provavelmente já esbarrou em alguém falando sobre a famosa K-Beauty. A rotina de beleza coreana deixou de ser apenas uma tendência das redes sociais para se tornar um verdadeiro fenômeno entre mulheres que querem muito mais do que uma pele bonita. A proposta é simples, mas faz toda a diferença: cuidar da pele com carinho, todos os dias.



E talvez seja justamente esse o maior motivo do sucesso. Em vez de prometer milagres da noite para o dia, a beleza coreana ensina que a consistência vale muito mais do que a pressa. Afinal, a nossa pele responde aos pequenos cuidados que repetimos diariamente.



Outro detalhe que encanta é a ideia de transformar o skincare em um momento de pausa. Não é apenas passar um creme antes de dormir. É reservar alguns minutos para olhar no espelho, respirar fundo e fazer algo exclusivamente para você. Em uma rotina tão corrida, isso faz toda a diferença.



Um dos termos mais famosos desse universo é a Glass Skin, expressão usada para descrever aquela pele extremamente hidratada, uniforme e naturalmente iluminada. Diferentemente do que muita gente imagina, o objetivo não é ter uma pele perfeita ou sem poros. A proposta é conquistar uma aparência saudável, viçosa e cheia de vida.



E não pense que isso depende de dezenas de produtos caros. Embora a rotina coreana tenha ficado conhecida por incluir várias etapas, especialistas explicam que o mais importante é respeitar as necessidades da sua pele. Limpeza delicada, hidratação eficiente, proteção solar diária e alguns ativos específicos costumam ser suficientes para construir uma rotina eficaz.



Nos últimos anos, ingredientes como centella asiática, niacinamida, ácido hialurônico, mucina de caracol e arroz fermentado ganharam espaço nas prateleiras brasileiras justamente por causa da influência da K-Beauty. Hoje eles aparecem em produtos para todos os bolsos, facilitando a adaptação dessa rotina ao nosso dia a dia.



Outro ponto que chama atenção é a filosofia por trás da beleza coreana. Em vez de esperar aparecerem rugas ou manchas para começar a cuidar da pele, a ideia é investir na prevenção. Quanto antes a pele receber hidratação, proteção solar e ativos adequados, maiores são as chances de manter sua saúde ao longo dos anos.



E existe um detalhe que merece destaque. A K-Beauty também ajuda a mudar a relação das mulheres com a própria aparência. O foco deixa de ser esconder imperfeições e passa a ser valorizar uma pele bem cuidada, respeitando suas características naturais. É um conceito muito mais leve e acolhedor.



Claro que nenhuma rotina de skincare faz milagres sozinha. Alimentação equilibrada, hidratação, boas noites de sono e controle do estresse continuam sendo grandes aliados da saúde da pele. Mas quando esses hábitos caminham juntos, os resultados costumam aparecer de forma muito mais consistente.



Talvez seja exatamente por isso que tantas mulheres tenham se apaixonado pela K-Beauty. Ela nos lembra que beleza não precisa ser complicada e que alguns minutos dedicados a nós mesmas podem fazer muito mais do que deixar a pele bonita. Eles ajudam a fortalecer a autoestima e transformam o autocuidado em um ritual diário de bem-estar.



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