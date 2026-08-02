Cuscuz marroquino e brownie com inhame - Reprodução/Internet

Cuscuz marroquino e brownie com inhame Reprodução/Internet

Publicado 02/08/2026 00:00

Quem disse que cuidar da alimentação significa abrir mão de comer coisas gostosas? A verdade é que pequenas escolhas no dia a dia fazem toda a diferença, principalmente quando elas vêm acompanhadas de ingredientes frescos e receitas fáceis de preparar.

A nutricionista Luna Azevedo aposta justamente nessa ideia e mostra que é possível unir sabor e nutrição no mesmo prato. Entre as receitas que conquistaram espaço no cardápio estão um cuscuz marroquino cheio de legumes e um brownie de chocolate feito com inhame.

O cuscuz marroquino é leve, colorido e muito versátil. Preparado com legumes, grão-de-bico, ervas frescas e um toque de limão, ele reúne fibras, proteínas vegetais, vitaminas e antioxidantes, ajudando na saciedade e tornando as refeições mais nutritivas. Além disso, pode ser servido sozinho ou como acompanhamento de frango, peixe e outras proteínas.

Para a sobremesa, a surpresa fica por conta do brownie de chocolate com inhame. O ingrediente deixa a massa macia, aumenta o teor de fibras da receita e substitui parte dos ingredientes tradicionais, criando uma versão mais equilibrada, sem perder o sabor intenso do chocolate.

No fim das contas, essas duas receitas mostram que comer bem não precisa ser complicado. Com criatividade e ingredientes naturais, é possível preparar refeições saborosas e transformar o cuidado com a alimentação em um hábito prazeroso para todos os dias.

Hidratação com sabor: água de coco e chá para renovar a rotina

hidratação com sabor - Reprodução/Internet

hidratação com saborReprodução/Internet

Manter o corpo hidratado e escolher bebidas naturais são hábitos simples que fazem diferença na rotina. E o melhor: é possível unir sabor e bem-estar em receitas fáceis de preparar.

Luna Azevedo também aposta em ingredientes naturais para criar uma água de coco refrescante e um chá aromático, duas opções que ajudam a variar o cardápio de forma leve e equilibrada.

A água de coco, conhecida pelo seu poder de hidratação, ganha um toque especial com frutas e ervas, tornando-se uma bebida rica em minerais e perfeita para os dias mais quentes ou para repor líquidos após atividades físicas.

Já o chá aromático combina ervas e especiarias que deixam a bebida ainda mais saborosa e aconchegante. Além de perfumar a xícara, ele é uma excelente alternativa para quem busca reduzir o consumo de bebidas industrializadas.

Com receitas simples e ingredientes naturais, fica mais fácil incluir pequenas mudanças na rotina e transformar o cuidado com a saúde em um hábito prazeroso.

Beleza da Alma

"Nada é impossível para uma mente disposta" – Antigo provérbio chinês.