Shows emocionantes e uma exposição inédita prometem celebrar o legado eterno de Elvis Presley - Reprodução/Internet

Shows emocionantes e uma exposição inédita prometem celebrar o legado eterno de Elvis PresleyReprodução/Internet

Publicado 29/07/2026 14:32

Olá, meninas!

Se você ama música, nostalgia e aquelas histórias que atravessam gerações, pode comemorar: os fãs de Elvis Presley têm um encontro marcado com o Rei do Rock & Roll. O Brasil será o primeiro país a receber uma grande celebração em homenagem ao artista antes mesmo das comemorações oficiais pelos 50 anos de sua morte, que acontecem em 2027.



A programação promete emocionar quem cresceu ouvindo seus sucessos e também conquistar uma nova geração de admiradores. De um lado, o espetáculo Elvis in Concert retorna ao país com uma turnê que passará por seis capitais brasileiras. Do outro, uma exposição inédita reunirá centenas de objetos originais que ajudam a contar a trajetória de um dos maiores ícones da história da música.



No palco, o público poderá reviver alguns dos momentos mais marcantes da carreira de Elvis por meio de imagens restauradas e som remasterizado, projetados em grandes telões. Tudo isso acompanhado por uma orquestra de 30 músicos tocando ao vivo, recriando a atmosfera dos shows originais do cantor.



Um dos grandes destaques da apresentação é a participação especial de Jerry Scheff, baixista que integrou a lendária TCB Band entre 1969 e 1977 e acompanhou Elvis em diversas apresentações históricas. O músico também deixou sua marca ao tocar com artistas como Bob Dylan, Roy Orbison, Neil Diamond e até mesmo na banda The Doors.



O repertório é um verdadeiro presente para os fãs. Mais de 35 canções fazem parte do espetáculo, incluindo clássicos como Love Me Tender, Can't Help Falling in Love, Blue Suede Shoes, Burning Love, Don't Be Cruel, My Way e Suspicious Minds, entre outros sucessos que atravessaram décadas.



Quem já assistiu garante que a experiência vai muito além de um simples show. A primeira passagem do projeto pelo Brasil, em 2012, reuniu mais de 50 mil pessoas e lotou espaços como o Ginásio do Ibirapuera e o Maracanãzinho.



Mas as novidades não param por aí.



Os admiradores de Elvis também poderão mergulhar em sua história por meio da exposição oficial ELVIS – Direto de Graceland, considerada uma das maiores já organizadas fora da famosa residência do cantor.



A mostra reunirá mais de 400 peças originais vindas diretamente dos arquivos de Graceland. Entre os destaques estão roupas usadas pelo artista, figurinos de palco, joias, móveis, instrumentos musicais, livros, prêmios, objetos pessoais e até veículos históricos, como a Ferrari Dino GT4 de 1975 e o carro vermelho que aparece no filme Feitiço Havaiano (Blue Hawaii).



Com cerca de mil metros quadrados, a exposição também revela um lado mais íntimo de Elvis, apresentando itens do seu dia a dia, roteiros originais de filmes, produtos licenciados vintage e diversas raridades que ajudam a entender a dimensão de seu legado para a música e para a cultura pop.



A estreia acontece no dia 2 de outubro, em Porto Alegre, antes de seguir para São Paulo e Curitiba entre 2026 e 2027.



Já o espetáculo Elvis in Concert passará por São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba entre os meses de outubro e novembro.



A pré-venda dos ingressos começa em 13 de agosto, com 10% de desconto para quem estiver cadastrado no grupo VIP da organização. Já a venda geral será aberta em 17 de agosto.



Mais do que um show ou uma exposição, a programação promete ser uma verdadeira viagem no tempo para celebrar um artista que continua conquistando fãs mesmo décadas após sua partida. Afinal, alguns ídolos simplesmente nunca saem de cena.